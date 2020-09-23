CNews изучил представленные на выставке MAPIC Russia ИТ-решения для управления коммерческой недвижимостью

16-18 сентября в Москве прошла выставка по торговой недвижимости и ритейлу MAPIC Russia. Корреспондент CNews посетил мероприятие с целью узнать какие ИТ-решения и сервисы предлагаются рынку коммерческой недвижимости, при этом фокус CNews был направлен на аспект, посвященный взаимодействию собственников/управляющих компаний (УК) с арендаторами торговых центров (ТЦ).

Арсенал представленных на выставке программных ИТ-решений в большей степени был сфокусирован на анализе посещаемости, распределения трафика и товарооборота (Focus, Watcom, Rstat, Rentu), что подтверждает наличие сформировавшегося спроса в данной сфере. Указанные сервисы призваны помогать менеджменту УК принимать решения касательно проведения маркетинговых мероприятий, внутренней навигации, перемещения либо замены «слабых» арендаторов, регулирования арендных ставок.

Также на выставке были представлены сервисы, фокусирующиеся на автоматизации процедур внутреннего аудита (Checkoffice, MD Audit) и узкоспециализированное решение для сетевых ретейлеров – динамическое ценообразование (BetterStore).

Что же касается непосредственно автоматизации процессов взаимодействия УК с арендаторами, то в сфере администрирования документооборота и общения с арендаторами выявлено сохраняющееся доминирование электронной почты, которая явно препятствует внедрению полноценных СЭД и/или более обширных по функционалу личных кабинетов для арендаторов. В сфере работы с дебиторской задолженностью арендаторов автоматизация также не находится в статусе актуальной задачи, похоже, что менеджмент УК устраивают типовые отчеты из учетных программ – 1С и аналогов – с последующим «ручным управлением», когда менеджеры, ответственные за дебиторскую задолженность, рассылают должникам электронные письма с просьбой погасить имеющуюся задолженность и ведут устные переговоры.

Таким образом, наличие сформировавшегося спроса на решения в области анализа посещаемости, распределения трафика и товарооборота при одновременном отсутствии приоритетности задач по автоматизации процессов управления арендными отношениями позволяет усмотреть довольно простую логику: высокие доходы могут позволить не сильно заботиться о сокращении расходов.

Второй вывод, который может объяснить текущее положение дел – это неготовность поставщиков ИТ-решений предоставить своим потенциальным заказчикам методику определения прямой коммерческой выгоды от внедрения того или иного ИТ-решения. К сожалению, наиболее распространенными ответами на вопрос о том, какие преимущества дает ваше решение, продолжают оставаться ответы вроде: «прозрачность процессов», «расширение возможностей аналитики», «усиление маркетинговых инструментов».

Между тем зачастую сокращение расходов выходит на первый план, особенно, когда потенциал для увеличения дохода исчерпан. Кроме того, реалии, вызванные пандемией COVID-19, сформулировали новую задачу – возможность удаленного управления недвижимостью. В настоящее время на рынке уже присутствуют сервисы, которые сочетают управленческие инструменты: СЭД, ЭЦП, учетные и аналитические модули – с решениями, автоматизирующими рутинные действия, для выполнения которых прежде было необходимо человеческое участие либо использование отдельных программных продуктов. Так, например, сервис Add-Time.ru, среди прочего, позволяет автоматизировать работу с дебиторской задолженностью арендаторов – в случае нарушения сроков оплаты сервис в автоматическом режиме рассылает должникам претензии, сформированные по заданному шаблону и подписанные ЭЦП, а в случае непогашения задолженности – в зависимости от настроенного сценария – отключит должнику электронные пропуска, интернет, электричество.

Подводя итог, можно констатировать, что несмотря на наличие довольно обширного предложения ИТ-решений коммерческая недвижимость пока остается весьма консервативной сферой, по крайней мере, в части управления арендными отношениями.