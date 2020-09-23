Дмитрий Алексенко назначен на должность директора по продажам в компании «ТехЛАБ»

ИТ-компания «ТехЛАБ», разработчик решений для здравоохранения, объявила о назначении Дмитрия Алексенко директором по продажам. Ранее Дмитрий отвечал за региональное и международное развитие компании «Дневник.ру».

Опыт Дмитрия Алексенко во взаимодействии с государственными заказчиками составляет семь лет. До прихода в «ТехЛАБ» он длительное время работал в компании «Дневник.ру» – это разработчик электронных журналов и дневников для общеобразовательных школ. Дмитрий попал в команду, когда она только начинала свою работу, и принял активное участие в развитии компании: он отвечал за работу с заказчиками, участие в различных конференциях и мероприятиях. За время его работы в «Дневнике.ру» компания стала одним из лидеров в своей области и вышла на международный рынок, реализовав ряд проектов в Казахстане и Узбекистане.

В ИТ-компании «ТехЛАБ» Дмитрий планирует работать не только над ростом продаж и выстраиванием взаимоотношений с новыми клиентами – государственными и частными организациями, но и над повышением узнаваемости продуктов компании: в частности, «Онкопаспорта», системы для маршрутизации онкопациентов и контроля оказываемой им помощи, а также платформы Galenos. Кроме того, важной задачей Дмитрий видит продвижение продуктов «ТехЛАБ» в странах СНГ.