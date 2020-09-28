Hewlett Packard Enterprise завершила сделку по приобретению Silver Peak

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о завершении процедуры покупки Silver Peak, ведущего разработчика технологии SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network). Сумма сделки составила 925 млн. долларов. Silver Peak станет частью бизнеса Aruba, компании Hewlett Packard Enterprise. Новое приобретение позволит усилить платформу Aruba ESP (Edge Service Platform) и предложить комплексное облачное решение, объединяющее все аспекты проводной, беспроводной локальной (LAN) и глобальной (WAN) сети.

«Трансформация сети WAN является ключевым компонентом развития стратегии HPE в области интеллектуальных сетевых устройств (Intelligent Edge) и облачных решений», — сказал Антонио Нери (Antonio Neri), президент и генеральный директор Hewlett Packard Enterprise. «Наш обширный портфель решений SD-WAN, дополненный технологиями Silver Peak, позволяет предложить поистине распределенную облачную модель и облачные решения для всех приложений и данных, где бы они ни находились».

«От лица Aruba я искренне рад приветствовать команду Silver Peak в наших рядах», — отметил Кирти Мелкот (Keerti Melkote), президент подразделения Intelligent Edge компании Hewlett Packard Enterprise и основатель Aruba Networks. «Для развития концепции гибридного рабочего места предприятия стремятся расширить возможности подключения филиалов и обеспечить безопасность удаленной работы из дома. Объединяя технологии SD-WAN компании Silver Peak с технологией Aruba для SD-Branch, клиенты могут легко разворачивать филиалы и сети WAN для поддержки удаленной работы сотрудников, обеспечивая облачное взаимодействие распределенным компаниям и предоставляя им бескомпромиссные возможности для трансформации своих бизнес-процессов».

В рамках соглашения основатель и генеральный директор Silver Peak Дэвид Хьюз (David Hughes) присоединится к HPE в качестве старшего вице-президента WAN-направления компании Aruba.

Предприятия все больше инвестируют в технологии SD-WAN, поскольку устаревшие архитектуры WAN требуют довольно значительных затрат и сложны в эксплуатации. Aruba и Silver Peak имеют общее видение и цель — обеспечить простоту, масштабируемость и прозрачность использования в любой точке сети. Комплексные решения Aruba SD-Branch и решения для удаленного доступа сотрудников в сочетании с самодостаточными WAN- и SD-WAN-решениями Silver Peak позволят компании Aruba еще эффективнее адаптировать предложение под требования заказчиков и извлечь дополнительные выгоды из многочисленных открывающихся возможностей.

«Я с нетерпением жду момента, когда смогу возглавить новое подразделение WAN в компании Aruba и ускорить реализацию инициатив по переводу наших клиентов в облако, — сказал Дэвид Хьюз, основатель компании Silver Peak и старший вице-президент WAN-направления Aruba. — Цифровые преобразования, облачные ИТ-архитектуры и необходимость поддержки мобильной работы из любого уголка мира приводят компании к переосмыслению сетевых границ. Объединение Silver Peak и Aruba уникальным образом позволит клиентам в полной мере реализовать весь потенциал преобразований, который обещают эти глобальные тенденции в области информационных технологий».

Silver Peak является еще одним примером успешного развития стратегии компании HPE и усиления ее конкурентных позиций путем приобретений. Объединение компаний Aruba и Silver Peak укрепит бизнес HPE в сегменте Intelligent Edge и будет способствовать росту доходов и валовой прибыли в этом сегменте. Ожидается, что сделка станет нейтральной в отношении показателей прибыли на акцию, не относящихся к чистому доходу (non-GAAP) в 2022 финансовом году.

15 октября 2020 года HPE проведет заседание аналитиков по ценным бумагам (Securities Analyst Meeting), где обсудит то, каким образом интеграция Silver Peak повлияет на развитие HPE, увеличение стоимости и прибыли компании.