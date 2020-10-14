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«Мультикарта» успешно прошла аудит безопасности платежных систем

Безопасность Бизнес

Процессинговая компания «Мультикарта» получила сертификат соответствия требованиям международного стандарта по защите информации в индустрии платежных карт PCI DSS. Данный аудит проходит в компании ежегодно и означает, что соблюдены все правила по защите данных банковских карт платежных систем Visa, Mastercard, «Мир», American Express, Union Pay, JCB.

Правил для получения сертификата достаточно много – внедрение строгих мер контроля доступа, регулярные мониторинг и тестирование сети, установка и обеспечение функционирования межсетевых экранов, обеспечение безопасного хранения данных о держателях карт и шифрование данных при их передаче, использование специального антивирусного программного обеспечения и др. Все эти условия полностью соблюдены «Мультикартой».

«Ежедневно оплачивая покупки банковской картой, большинство их владельцев абсолютно не представляет сложность процесса, позволяющего совершать эти операции быстро и с должным уровнем безопасности. За этим и стоит работа процессинговых компаний. Задача «Мультикарты» – сделать все операции банков-партнеров безопасными, защитить данные их клиентов от компрометации», – отметил генеральный директор компании «Мультикарта» Кирилл Свириденко.

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