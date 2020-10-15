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«Лаборатория Касперского»: в трети компаний инновации проваливаются на этапе разработки

Бизнес

«Лаборатория Касперского» исследовала вопрос внедрения инноваций в крупных компаниях и опросила глав соответствующих подразделений во всём мире. Как показывает их опыт, если продукт терпит провал, то в подавляющем большинстве случаев (95%) это происходит до его выхода на рынок, в каждом третьем (36%) — на этапе разработки.

Иногда технологические новинки, появившиеся в продаже, не «взлетают» вопреки ожиданиям, как это, например, произошло с консолью Nintendo Virtual Boy и фитнес-трекером Nike FuelBand. Однако всё же чаще, если инновационный продукт оказывается провальным, это происходит задолго до стадии выхода на рынок. Наиболее критической оказывается фаза разработки: на ней из гонки выбывает каждый третий проект.

Главная причина таких неудач, по мнению 19% опрошенных, — это отсутствие чёткого плана действий и структурированного подхода. Блестящей идеи недостаточно. Чтобы она превратилась в прибыльную и востребованную технологию, нужно последовательно реализовывать её, а для этого необходимо не только составить план действий, но и регулярно пересматривать его, сверяться с активностью конкурентов, рыночными трендами и тем, что происходит в индустрии.

Что касается роли директора по информационной безопасности в процессе внедрения инноваций, то, по мнению 74% участников интервью, если он не включён в обсуждение на ранней стадии, вероятность неуспеха повышается. Это связано с тем, что часто инновационные продукты невозможно адаптировать под строгие политики информационной защиты. Значительная часть опрошенных (54%) считает эти политики сдерживающим фактором на пути внедрения прорывных технологий.

«Инновации в бизнесе связаны с определёнными рисками. Компаниям нужно быть готовыми к неудачам в этом процессе, поскольку они неизбежны, когда имеешь дело с чем-то новым. Хорошая новость заключается в том, что есть определённые алгоритмы, которые помогают оценивать вероятность запуска продукта. Кибербезопасность не должна становиться ещё одним корпоративным барьером на пути инноваций, но в то же время не учитывать её требования нельзя. Мы рекомендуем компаниям подключать директора по информационной безопасности на ранней стадии этого процесса», — сказал Александр Моисеев, директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского».

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