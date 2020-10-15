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Платформа доставки «Чекбокс» привлекла инвестиции на развитие в России

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Платформа доставки «последней мили» для бизнеса «Чекбокс», работающая по технологии Supply Sharing, привлекла 90 млн руб. от фонда «ТилТех Капитал» и инвесторов Влада Варлашина и Сергея Литвиненко. Компанию основали Владимир Остапенко, Кирилл Евдаков и Роман Левицкий, ранее запустившие сервис заказа такси Fasten в США.

«Чекбокс» доставляет заказы силами профессиональных курьеров на легковых автомобилях в день покупки, в течение пары часов и в часовые интервалы. При этом на все заказы для партнера действует единая цена, не зависящая от расстояния, веса, стоимости заказа и других параметров.

Supply Sharing — это собственная технология компании, которая позволяет в режиме реального времени встраивать только что созданные заказы в маршруты курьеров. Так курьеры забирают и доставляют заказы по пути, зарабатывая больше, а каждый партнёр делить себестоимость логистики с другими участниками платформы, платя меньше. Благодаря Supply Sharing, «Чекбокс» максимально «загружает» курьеров. Компании требуется подключить в 25+ раз меньше исполнителей, чем любой crowdsource платформе на тот же объем. За счет этого «Чекбокс» строго отбирает курьеров, предлагая им условия лучше рыночных и оснащение всем оборудованием для перевозки хрупких грузов.

Оценка «Чекбокс» составила 370 млн руб. Лид-инвестором раунда стал профильный для проектов в сфере ритейла фонд ТилТех Капитал, который вкладывает 70 млн руб. в обмен на 20% компании. Варлашин и Литвиненко инвестируют 20 млн ₽ Ранее Варлашин и Литвиненко вложили в «Чекбокс» 35 млн руб. в seed-раунде 1,5 года назад.

Привлеченные инвестиции «Чекбокс» направит на развитие в России: в 2020 году платформа запущена в Москве, до конца 2021 года начнет работать в 16 городах-миллионниках. В каждом городе также будет создан офис управляющей компании, где будет проходить подбор и обучение курьеров.

Илья Кобяков, управляющий директор «ТилТех Капитал»: «Чекбокс» — бизнес, построенный на технологиях и высококачественном сервисе, решающий особо острую проблему. Мы инвестировали в яркую команду, актуальные подходы и disruption-потенциал. Примечательно, что сделку удалось закрыть по Zoom за несколько месяцев».

Кирилл Евдаков, со-основатель и СЕО «Чекбокса», сказал: «Конкурировать с IT-гигантами — сложно. У них деньги, объемы и технологии, недоступные даже крупному бизнесу, что говорить о малом и среднем. «Чекбокс» радикально упрощает эту задачу: партнёр «Чекбокса» сразу становится частью сети с тысячами заказов, и получает все преимущества этого «сетевого эффекта»: высокое качество и скорость доставки, низкую цену и простейшие условия».

Перед запуском в Москве, «Чекбокс» провел успешный пилот в Краснодаре, где в первые 3 месяца стал партнером для более 500 малых, средних и крупных бизнесов, в том числе — ФК «Краснодар», Kuchenland, «Агрокомплекс» и «Пятёрочки». Компания совершает в Краснодаре более 15 000 доставок в месяц и растет на 20% ежемесячно.



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