Upmarket привлек A-round инвестиций от OKS Group

Инвестиционный холдинг OKS Group, основанный Олегом Поляковым и Кириллом Матвеевым, приобрел долю в сервисе по размещению брендов на маркетплейсах Upmarket. Средства, полученные в результате сделки, будут вложены в развитие инфраструктурных проектов (складская и транспортная логистика), создание eCom-агентства, диджитализацию бизнеса. Инвестиционная программа рассчитана до середины 2021 года с суммарным объемом финансирования в размере 170 млн руб.

«Рынок е-commerce один из самых привлекательных сегментов для инвестиций, многие игроки за последнее время удвоили или даже утроили свои финансовые показатели, и мы ожидаем, что данный тренд сохранится за счет быстрого проникновения электронной торговли в нашу жизнь. В период карантина потребители существенно изменили свой взгляд в отношении многих услуг e-commerce, сделав их приоритетными на фоне традиционного ритейла. Мы видим большой потенциал у Upmarket: сильная команда, хороший продукт и продуманная бизнес-модель. Мы верим, что сочетание индустриальной экспертизы, взвешенной инвестиционной стратегии и наличие синергий с портфелем OKS даст возможность Upmarket закрепить лидерскую позицию на рынке», – сказал Марк Хэнни, управляющий партнер OKS Group.

«Наш основной value proposition для клиента – быстрое и эффективное размещение товаров на наиболее перспективных маркетплейсах. Upmarket берет на себя всю работу с маркетплейсами: от создания контента и маркетинговой стратегии до логистических решений. Вместе с новым партнёром, OKS Group, мы планируем развивать в компании инфраструктурное и торговое направления, которые помогут нам создать лучший сервис для клиентов в формате единого окна», – отметил Олег Неворотов, co-founder и CEO Upmarket.