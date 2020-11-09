SAP завершила сделку по приобретению Emarsys

SAP SE объявила о завершении сделки по приобретению компании Emarsys, поставщика омниканальных платформ для взаимодействия с клиентами. Условия сделки не разглашаются.

Продукты Emarsys будут добавлены в портфолио решений SAP Customer Experience.

«Теперь, когда Emarsys официально стал частью SAP Customer Experience, мы с нетерпением ждем начала совместной работы, чтобы больше узнать друг о друге и создать такой портфель продуктов, который будет крупнее, чем сумма отдельных решений двух компаний, – отметил президент SAP Customer Experience Боб Штуц. – Благодаря сильным сторонам наших существующих решений и интеграции с Emarsys, портфель SAP Customer Experience станет фундаментом для многоканального персонализированного взаимодействия с клиентами там, где им удобно, и с учетом каналов, которые они предпочитают».