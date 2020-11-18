Google и Mail.ru Group запустили совместную программу бизнес-акселерации для игровых разработчиков

Google и My.Games, игровой бренд Mail.ru Group, запустили совместную международную программу бизнес-акселерации Game Drive для разработчиков мобильных игр. Эксперты из Google и My.Games Venture Capital (MGVC), профильного инвестиционного подразделения My.Games, выберут перспективных мобильных разработчиков, которым помогут масштабировать проекты, развить их и вывести на новые рынки.

Ключевыми направлениями программы Game Drive станут: экспертная оценка и анализ бизнес-потенциала; рекомендации по поэтапному улучшению продукта; нетворкинг и доступ к экосистеме My.Games и внутренним обучающим проектам компании; общая оценка игры от команды Google и рекомендации по выводу проекта на международные рынки; возможность получить инвестиции от MGVC.

Принять участие в первом сезоне Game Drive смогут разработчики из России, стран СНГ, Западной Европы, а также из Турции, Израиля, стран Ближнего Востока и Африки. Подача заявок открыта до 8 января 2021 г.

В первом сезоне Game Drive мобильные разработчики смогут получить комплексный анализ основных аудиторных и бизнес-метрик проекта. Для этого нужно будет подать заявку на участие до 8 января 2021 г. Экспертное жюри программы отберет наиболее перспективные проекты. Их авторов пригласят на закрытый Demo Day. Он пройдет 28 января в онлайн-формате — там специалисты Google и MGVC проведут детальное продуктовое ревью, разберут сильные и слабые стороны игры и порекомендуют, как улучшить ее показатели. Кроме того, участники первого Demo Day смогут рассчитывать на вторую консультацию по проекту через несколько месяцев.

В экспертное жюри первого сезона Game Drive войдут: Google: Василий Долин (Google Ads + Analytics team), Роман Мардо (Google Play), Владимир Клепиков (Google AdMob), Василий Памухин (Google Ads); My.Games Venture Capital: Илья Еремеев (старший исполнительный продюсер), Александр Бажан (руководитель отдела аналитики и дизайна игр), Артем Рипаков (исполнительный продюсер), Никита Мацокин (исполнительный продюсер), Алена Барматова (ведущий бренд-менеджер).

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group, сказал: «My.Games давно работает на международном рынке, уверенно развивает проекты разных жанров и все время укрепляет позиции: уже сейчас мы в топ-50 крупнейших игровых компаний в мире. В России множество талантливых студий и специалистов, способных создавать игры мирового уровня. Сегодня мы вместе с нашим давним партнером Google запускаем программу, чтобы поддержать молодых разработчиков и дать им новые возможности для развития их продуктов и идей».

Мейр Брандт, вице-президент компании Google на развивающих рынках EMEA, сказал: «Игровая индустрия обладает огромным творческим потенциалом и открывает невероятные возможности для роста. Мы надеемся, что наша совместная с Mail.ru Group акселерационная программа поддержит талантливых и перспективных разработчиков игровых приложений в России и других странах — поможет им вырасти и выйти на международные рынки, продолжая работать в своих родных странах».

Первый сезон программы продлится с 18 ноября 2020 г. по 1 марта 2021 г. Принять в нем участие смогут разработчики из России и стран СНГ, Западной Европы, Турции, Израиля, стран Ближнего Востока и Африки. В дальнейшем Google и My.Games планируют запустить кампанию и в других странах и представить новые совместные проекты.