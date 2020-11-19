Технологии «1С» успешно представлены на международном чемпионате BRICS Future Skills Challenge

Состоялся чемпионат BRICS Future Skills Challenge, в двух компетенциях которого была представлена технологическая платформа «1C:Enterprise». В соревнованиях “IT Software Solutions for Business” победил «1С-Разработчик», а в новой компетенции “Digital Capabilities for Busines” бизнес-приложение «1С» послужило ядром для интеграции с целым стеком новых технологий – блокчейн, смарт-контракты, компьютерное зрение, машинное обучение и другие.

Соревнования BRICS Future Skills Challenge проводятся с 2017 г. с целью выявления и развития перспективных профессий, навыков и технологий, а также для расширения взаимодействия между странами БРИКС в сфере профессионального образования. Традиционно чемпионат проводит та страна, которая в данный год председательствует в ассоциации БРИКС. В этом году чемпионат провела Россия, а в следующем организатором станет Индия.

BRICS Future Skills Challenge 2020 стал первым в мире международным чемпионатом в дистанционно-очном формате, в ходе которого участники из всех пяти стран использовали новые технологические решения.

Главным экспертом компетенции “IT Software Solutions for Business” («Программные решения для бизнеса») выступил Фани Конфепуди (Phani Konfepudi), представитель образовательного и бизнес-сообщества Индии. В соответствии с конкурсным заданием, за три дня участники должны были разработать несколько приложений (десктопное, онлайн и мобильное) и API, а также организовать их взаимодействие. Для разработки участники имели право применять различные технологии.

Победители были определены по формату «лучший от страны». В этом зачете лучшим стал Кирилл Павкин, участник сборной России, студент Высшей школы экономики, который использовал для разработки технологическую платформу «1C:Enterprise». Также отмечены Нишант Кумар (Nishant Kumar), представитель Индии и Венлю Ли (Wenlu Li), Китай.

Компетенция “Digital Capabilities for Business” («Цифровые возможности для бизнеса») была представлена на международном чемпионате впервые в статусе «демонстрационной». Основная идея компетенции – интеграция современных технологий (машинное обучение, блокчейн и смарт-контракты, криптография и информационная безопасность и другие) в бизнес-приложения для решения прикладных задач. Задание чемпионата было связано со строительной областью, и возможности по работе с таким широким стеком технологий успешно продемонстрировала российская команда: Дмитрий Брыкин (СИБАДИ, Омск), Алексей Кириллов (РТУ МИРЭА, Москва) и Олег Ставрати (Ногинский колледж, отделение в Балашихе). Главный эксперт компетенции – Никита Старичков, фирма «1С».