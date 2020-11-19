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В SAP CIS назначен новый директор по персоналу

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

С 1 января 2021 года директором по персоналу SAP CIS станет Екатерина Печаткина, она сменит на этой должности Веру Соломатину.

Екатерина присоединилась к SAP в 2017 году в роли HR-бизнес-партнера и поддерживает все подразделения организации по вопросам управления персоналом. Она имеет более чем 15-летний опыт работы в сфере HR в таких компаниях, как Coca-Cola Hellenic, ANCOR и Adecco. Основной опыт Екатерина получила в Coca-Cola Hellenic, пройдя путь от рекрутера до руководителя отдела подбора персонала и старшего HR-бизнес-партнера. В своей новой роли она будет продолжать фокусироваться на развитии и вовлеченности персонала, усилении бренда работодателя, а также на социальных программах и проектах с партнерами.

Вера Соломатина с 1 января 2021 года продолжит свою карьеру в должности HR-директора SAP в Италии.

«Год удаленной работы в пандемию показал нам, что самым ценным капиталом были и остаются люди. От того как управлять ими во многом зависит и успех самой компании. За время своей работы Вера создала сплоченную и эффективную HR-команду единомышленников, запустила много внутренних программ для сотрудников и социальных проектов, таких как инклюзивный найм, стажировки для студентов и студентов с инвалидностью и др. Кроме этого, она заняла 1-е место в рейтинге «Коммерсанта» в категории «Топ-100 директоров по персоналу ИТ-отрасли» в 2019 и 2020 годах. Я хочу поблагодарить Веру за вовлеченность и прекрасную работу и пожелать карьерных успехов внутри нашей большой корпорации. Также я уверен, что экспертиза и опыт Екатерины, а также ее отличные взаимоотношения с топ-менеджментом и коллегами помогут ей продолжить эффективно управлять персоналом и развивать новые HR-программы», – отметил Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.



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