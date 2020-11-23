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Фонд «Сколково» поможет найти работу в инновационных компаниях

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Фонд «Сколково» запустил профессиональную платформу для тех, кто хочет создавать и развивать инновации в России. Проект поможет компаниям и квалифицированным специалистам быстрее найти друг друга. В планах фонда – создание крупнейшей профессиональной экосистемы во всех регионах России.

В последние годы усиливается тенденция поиска работы в узкопрофессиональных сообществах. Хедхантинговые сайты с размытой целевой аудиторией стремительно теряют позиции. Разработчики ищут вакансии на одних тематических площадках, дизайнеры – на других.

Платформа «Sk Профи» – это сообщество профессионалов инновационной среды. Проект создан, чтобы помочь участникам и партнерам «Сколково», вовлеченным в создание и поддержку инноваций в России, найти квалифицированных специалистов, а всем профессионалам своего дела – перспективную работу.

Михаил Плахута, исполнительный директор и сооснователь компании «Солидсофт», сказал: «”Солидсофт” два года использует сервис “Подбор под ключ” и получает вдохновляющий результат. Коллеги из фонда “Сколково” помогли закрыть ключевые вакансии, в том числе “Разработчик по машинному обучению”, “Инженер-DevOps”, “Инженер по направлению разработки защищенного ПО (Secure SDLC)” и “Аналитик по направлению разработки защищенного ПО (Secure SDLC)”. Наша компания использовала опцию “гарантийный подбор” по одной из вакансий, и коллеги из фонда подобрали кандидата на замену, который и сейчас работает в команде».

После регистрации на платформе компании могут публиковать неограниченное количество вакансий, работать с откликами в личном кабинете, искать сотрудников по заданным вакансиям, а претенденты – создавать профессиональные резюме и искать работу.

«Sk Профи» – это самообучающаяся система, формирующая на основе действий участников профили профессий настоящего и будущего. В ближайшее время с помощью сервиса пользователи смогут оценить профессиональные качества, а также понять свои сильные и слабые стороны.

Мария Абрамова, лидер проекта «Sk Профи», сказала: «Отличительная особенность нашей платформы – формирование карты компетенций и навыков, сопоставление с профессиями, в том числе с профессиями будущего. Поиск и установление связей ведутся по ключевым словам в большом массиве данных о специалистах. Это позволяет создавать профили с широким набором компетенций и навыков, не привязываясь к конкретной профессии, а работодателям искать специалистов под нестандартные запросы и требования к вакансии. Например, нужен специалист, отлично разбирающийся в секвенировании генома и при этом умеющий писать код на Python. В нашей базе такого специалиста будет легче найти, так как он укажет в своем профиле не только те навыки, которые соответствуют профессии биоинформатика, но и дополнительные навыки или хобби – программирование на Python. Соответственно, поиск работы для такого специалиста займет меньше времени, так как его анкета будет показываться гораздо чаще и под разные запросы работодателей».

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