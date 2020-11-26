Accenture поможет взаимодействию стартапов и большого бизнеса

Accenture запустила программу по привлечению инвестиций и вовлечению технологических стартапов Project Spotlight. Проект Spotlight сконцентрируется на стартапах, которые могут иметь стратегическое значение для корпоративных клиентов Accenture, в областях устранения пробелов в профессиональных навыках, защиты данных, рабочих мест будущего, систем прогнозирования и граничных вычислений.

Проект Spotlight не только поможет молодым компаниям привлекать капитал, но и предоставит беспрецедентный доступ к технологической экспертизе. Стартапы смогут создавать инновации в технологических центрах Accenture, лабораториях и студиях Liquid Studios, работая с профильными экспертами над адаптацией решений для корпоративного рынка, а также над быстрым и эффективным масштабированием.

«Для многих стартапов наиболее сложная часть вывода решения на рынок — это не идея и даже не финансирование, а понимание нюансов корпоративных бизнес-процессов. Эта инициатива — совершенно новый подход к венчурному капиталу. Мы помогаем привлечь внимание рынка к перспективным стартапам, приглашая их в нашу инновационную сеть, знакомя их с реальными бизнес-задачами, которые мы решаем для наших клиентов. А также учим грамотно адаптировать, усовершенствовать и масштабировать свои решения для достижения максимального эффекта», — сказал Том Лунибос, управляющий директор Accenture Ventures и руководитель Project Spotlight.

Accenture инвестировала средства в создание стратегического альянса со SkyHive — стартапом из Ванкувера, который использует технологию искусственного интеллекта и свою собственную методологию квантового анализа для трансформации рынка труда, переквалификации и обучения. SkyHive работает с технологами Accenture в The Dock, флагманском центре исследований и разработок и глобальных инноваций Accenture в Дублине, а также в лаборатории финтех-инноваций в Нью-Йорке.

В дополнение к совместным исследованиям и разработкам, практика Accenture «Управление талантами» и SkyHive проработали десятки клиентских кейсов, связанных с реакцией на пандемию. Полученные знания теперь помогают в кадровом консультировании компаний из рейтинга Global 2000.

Также Accenture привлекла SkyHive к сотрудничеству с Walmart и Unilever в рамках усилий, инициированных Целевой группой Всемирного экономического форума по вопросам потребительской промышленности о будущем работы. SkyHive работает над пилотным проектом по переподготовке и перераспределению кадров, который при масштабировании поможет людям оставаться продуктивными и трудоустроенными на меняющемся рынке труда.

«Бизнес пока плохо понимает, как работать со стартапами: например, в России из топ-1000 крупнейших корпораций эффективно используют потенциал инноваций менее ста. Для этого есть несколько барьеров. Среди них можно выделить разницу в ментальности крупного бизнеса, ориентированного на процедуры и устоявшиеся процессы, и стартапов, быстро меняющих направление своего развития. В результате команды инноваций часто плохо “слышат” своего заказчика и не до конца понимают, как создать реальную ценность. В России у нас есть успешный портфель реализованных кейсов по работе стартапов с корпоративным сектором — от скаутинга идей до разработки экосистемных стратегий и интеграции решений в корпоративную архитектуру. Проект Spotlight поможет нам усилить локальную практику», — отметил Филипп Мухин, руководитель направления «Открытые инновации» Accenture в России.

«В России практика “Инновационный консалтинг и дизайн” является частью глобальной инновационной архитектуры компании. Это позволяет нам оперативно обеспечивать доступ к глобальным наработкам – начиная от пилотирования в России экспериментальных моделей технологических партнёрств и заканчивая подбором и интеграций решений стартапов в операционную модель компаний-клиентов с адаптацией под локальный контекст. Таким образом, мы обеспечиваем “мост“ между источниками прорывных идей (предложением) и потребностями компаний (спросом) как для решения бизнес-задач, так и для реализации инициатив по устойчивому развитию» — сказала Ирина Чистова, руководитель практики «Инновационный консалтинг и дизайн» Accenture в России.