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ВШЭ запускает четыре магистерских программы на платформе Coursera

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Высшая школа экономики (ВШЭ) и Coursera объявили о запуске четырех новых магистерских онлайн-программ. К существующей магистратуре по наукам о данных добавились программы в области бизнес-аналитики, компьютерного зрения, финансов, а также прикладной и сетевой аналитики. Таким образом, общее количество полноценных магистерских программ ВШЭ на платформе Coursera достигло пяти.

По данным Международного экономического форума, автоматизация человеческого труда идет быстрее, чем ожидалось, и в течение следующих пяти лет 85 млн рабочих мест попадут под сокращение. Сегодня многие вынуждены срочно менять квалификацию, поэтому ВШЭ предлагает новые онлайн-программы, которые помогут студентам со всего мира получить актуальные навыки в сфере бизнеса, технологий и науках о данных.

ВШЭ объявляет набор на следующие новые программы: магистр аналитики бизнеса (Master of Business Analytics) – программа ориентирована на получение экспертизы в области мировых финансовых рынков, корпоративных финансов и управления рисками. Студенты могут работать в виртуальных лабораториях и над прикладными проектами вместе с экспертами глобальной сети Школы финансов ВШЭ. Выпускники программы смогут строить карьеру в консалтинге или финансовом менеджменте в инвестиционных банках, инвестиционных фондах и отделах бухгалтерского учета компаний; магистр по компьютерному зрению (Master of Computer Vision) – студенты программы изучат передовые методы глубинного обучения и смогут работать инженерами и учеными в области компьютерного зрения. Содержание программы основано на новейших исследованиях и было разработано учеными мирового уровня из ВШЭ в сотрудничестве с профессионалами из ведущих компаний, таких как Huawei, Intel и Harman; магистр прикладной и сетевой аналитики (Master of Data and Network Analytics) – программа разработана для выпускников любых специальностей; учащиеся будут изучать прикладной анализ данных и осваивать новейшие инструменты решения реальных задач. Выпускники программы смогут поступить на PhD программы ведущих университетов или заниматься анализом данных в международных корпорациях; финансы (Master of Finance) – реализуется на базе силлабуса программы Института CFA и включает изучение самых последних инноваций на рынке финансовых услуг. В рамках программы студенты изучают количественные методы, финансовый менеджмент, альтернативные инвестиции и дисциплины, позволяющие им в дальнейшем претендовать на вакансии в международных банках, инвестиционных фондах, консалтинговых компаниях и других финансовых организациях.

«Сейчас, когда мир стремительно меняется и цифровые технологии переживают бурный рост, студентам по всему миру необходим доступ к высококачественным онлайн-программам, которые позволяют получить навыки, востребованные на сегодняшнем рынке труда», – сказал проректор ВШЭ Сергей Рощин. – Наша первая онлайн-магистратура по наукам о данных – Master of Data Science – стала невероятно популярной у студентов со всего мира, поэтому мы разработали новые программы в тех областях знаний, где наш университет традиционно силен и имеет устойчивую репутацию на мировом рынке. Мы очень рады продолжить наше сотрудничество с платформой Coursera, благодаря которому можем предложить четыре новые актуальные программы, многие из которых были разработаны при непосредственном участии мировых лидеров в соответствующих областях».

С 2016 г. ВШЭ запустила более 100 курсов и семи специализаций на Coursera, заняв место в первой десятке университетов по количеству курсов, размещенных на платформе. В прошлом году ВШЭ запустила первую в России англоязычную онлайн-магистратуру по наукам о данных, Master of Data Science, которая привлекла студентов из 36 стран мира и показала рейтинг удовлетворенности учащихся 94%, по данным на осень 2020 г.

«ВШЭ – это известный университет, ориентированный на образование, востребованное на рынке труда, и мы рады, что можем расширить наше сотрудничество и запустить еще четыре высококачественные программы по предметам, привлекательным для студентов со всего мира», – омтетила Бетти Ванденбош, исполнительный вице-президент по контенту Coursera. – Студенты из разных стран смогут получить университетский диплом, обучаясь по гибкому расписанию, без ущерба для работы и семейной жизни».

ВШЭ принимает заявки от абитуриентов на программы: Master of Business Analytics, Master of Computer Vision, Master of Data and Network Analytics, Master of Finance. Обучение первого набора начнется в сентябре 2021 г.

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