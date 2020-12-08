SUSE отчиталась о росте числа крупных сделок на 21% по итогам IV квартала

SUSE, разработчик программного обеспечения с открытым кодом, объявила о результатах за IV квартал 2020 финансового года, окончившийся для SUSE 31 октября 2020 г.

Несмотря на пандемию COVID-19, показатель годовой стоимости контрактов (ACV) SUSE сохраняет мощную положительную динамику во всем мире. Двузначный рост ACV отмечен во всех регионах, и в частности, в EMEA (к этому региону относится Россия и страны СНГ) он составил 27%. Вот уже 15 кварталов подряд растет в годовом выражении ACV для облачных продуктов SUSE, причем за отчетный период прирост оказался особенно высоким, достигнув 87%. Кроме того, на 21% по сравнению с IV кварталом предыдущего финансового года выросло количество сделок с клиентами на сумму свыше $1 млн.

«Ситуация в мире продолжает быть сложной и для бизнеса, и для общества, поэтому для нас важнейшей остается фокусировка на том, чтобы приносить ощутимую пользу клиентам, — сказала Мелисса Ди Донато, генеральный директор SUSE. — Наш ответ — инновационные технологии, продуманная стратегия и четкая ее реализация. При этом в основе всего, что мы делаем, — ориентация на клиента. Мы осознаем важность поставок инновационных решений с открытым кодом, которые помогают развивать бизнес компаний по всему миру. Именно этому принципу мы обязаны своими успехами в четвертом квартале, он останется для нас определяющим и в дальнейшем».

В SUSE намерены сфокусироваться на продолжении роста и расширения, как органического, так и за счет приобретений. В частности, недавно компания завершила покупку Rancher Labs, поставщика платформы управления системой оркестрации контейнеров Kubernetes. Объединенная компания обеспечит клиентам возможности быстрого и гибкого внедрения инноваций. При этом единственная в отрасли адаптивная ОС Linux, единственная по-настоящему открытая, интероперабельная платформа управления Kubernetes и высококачественные решения для периферии (edge) позволят предприятиям внедрять инновации повсеместно.