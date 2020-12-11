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Ubirator привлек инвестиционный займ от Moscow Seed Fund

Бизнес Инвестиции и M&A

Сервис эффективного управления отходами Ubirator привлек инвестиции в размере 15 млн руб. от Moscow Seed Fund. Средства выделены Фондом в рамках договора о совместном инвестировании с Сергеем Солониным.

Полученные средства будут направлены на повышение эффективности работы онлайн-платформы Ubirator, оптимизацию пользовательского интерфейса и подключение новых пользователей. За счет собственной TMS (система управления логистикой) и отсутствия штатных водителей, сервис обеспечивает возможность вывоза даже маленьких объемов вторсырья, а также высокую отказоустойчивость при исполнении заказов. Это позволяет предлагать клиентам решение, аналогов которому нет на рынке.

Как прокомментировал сделку Никита Никишкин, со-основатель и генеральный директор Ubirator: «Наш проект активно развивается и поэтому мы активно привлекаем капитал, чтобы сохранить темпы роста. Только за этот год наша команда выросла в восемь раз, а число клиентов – в шесть раз. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать наш продукт еще более удобным для всех категорий пользователей. Это требует значительных средств».

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