Спецпроекты

Бизнес и государство договорились по платформам онлайн урегулирования споров

Бизнес Законодательство
, Текст: Владимир Бахур

Рабочая группа «Нормативное регулирование цифровой среды» рассмотрела доработанный Минюстом России проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» в части создания правовой основы для онлайн-механизмов урегулирования споров». Участники совещания – представители цифрового бизнеса, Центр компетенций, Минюст России - были единодушны во мнении, что рассмотрение онлайн-споров только на площадке ЕПГУ, как предусмотрено текущей редакцией законопроекта, экономически не эффективно.

Согласно заключению Центра компетенций, законопроект изначально был направлен, прежде всего, на разгрузку существующих механизмов решения споров. Количество онлайн приобретений товаров, работ и услуг растет, растет и количество проблем. Не всегда их удается решить теми силами, которые прилагают сейчас агрегаторы на своих онлайн-площадках. Высокие затраты в связи с этим несет бизнес, государство и граждане - как временные, так и финансовые решения этого в судах. Текущая же версия законопроекта предлагает в качестве онлайн площадки задействовать ЕПГУ, а не уже существующие платформы профессиональных участников, которые эффективно работают, но пока вне рамок правового поля.

Как отметил Максим Бесмельницин, заместитель министра Юстиции РФ, установление ЕПГУ в качестве единственной платформы онлайн урегулирования споров не только не позволит сократить расходы бизнес-сообщества за счет использования и оптимизации собственных платформ, но и увеличит расходы за счет необходимости интегрировать платформы бизнеса с госуслугами. Это вступает в противоречие с уже сложившейся практикой досудебного урегулирования конфликтных ситуаций профессиональных участников с потребителем, заключил замминистра.

«Рассмотрение законопроекта по медиации на площадке организации «Цифровая экономика» имело принципиально важное значение в том плане, что достигнуто согласие и понимание между бизнесом и государством об эффективной процедуре урегулирования споров онлайн. Минюст и ЦК вынесут на рассмотрение Рабочей группы новые предложения с учетом существующих платформ бизнеса и не ограничиваясь только площадкой ЕПГУ», - прокомментировал Дмитрий Тер-Степанов, заместитель генерального директора – директор по направлению «Нормативное регулирование» организации «Цифровая экономика».

По итогам состоявшегося обсуждения представленная редакция законопроекта по медиации признана не достигающей ожидаемых результатов федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» (п. 1.23 федпроекта). Тем не менее, работа в этом направлении будет продолжена с учетом достигнутых договоренностей.

В обсуждении в пространстве «Цифровая среда онлайн» приняли участие Минюст России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзор России, ФАС России, Центр компетенций Фонд «Сколково», ПАО «МТС», «LegalTech», Яндекс, Газпром нефть и др.

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