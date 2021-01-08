Москва определила основные направления поддержки креативных индустрий

По итогам консультаций с бизнес-сообществом в Москве департаментом предпринимательства и инновационного развития города определены четыре значимых направления поддержки креативных индустрий на 2021 г. Они включают создание инфраструктуры, выделение субсидий и грантов, акселерационные программы и помощь в продвижении товаров на зарубежных рынках.

«Основные векторы обсуждались на онлайн-встрече представителей правительства Москвы и креативных компаний города. Она прошла в конце прошлого года и объединила более 200 человек. Участники определили четыре важных направления поддержки отрасли. Например, предпринимателей интересовало развитие инфраструктуры, международное продвижение, информационно-аналитическая помощь, финансовые и регуляторные меры», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Вице-мэр также напомнила, что к креативным сферам относится около 113 тыс. столичных компаний и индивидуальных предпринимателей. Они обеспечивают работой 0,5 млн москвичей. Ежегодный оборот этого сегмента городской экономики уже оценивается в 3 трлн руб., и у него сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста.

Одним из направлений работы на 2021 г. станет выстраивание системного взаимодействия между правительством Москвы и отраслевым сообществом. Оно подразумевает поддержку профессиональных объединений, предоставление субсидий и грантов, организацию контрактного производства и проведение конкурсов.

Кроме того, креативные компании получат информационно-аналитическую поддержку, которая предполагает, в частности, компенсации затрат на обучение сотрудников и проведение акселерационных программ.

Третье направление поддержки — формирование инфраструктуры (профильных технопарков и коворкингов).

Четвертым направлением станет продвижение креативных продуктов, в том числе на мировом уровне. Сюда входит организация выставок, адаптация товаров к выводу на зарубежные рынки, взаимодействие с иностранными партнерами и потенциальными покупателями, поддержка участия московских компаний в международных конкурсах.

«Этот сегмент рынка обладает огромным потенциалом роста и увеличения своего вклада в экономику и туристическую привлекательность столицы. Однако сегодня недостаточно адаптированных для творческого бизнеса мер поддержки. Главным итогом встречи стало то, что мы наметили первоочередные шаги на основе пожеланий самого сообщества», — отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Генеральный директор компании «Роскино» Евгения Маркова считает, что сформулированные на встрече направления поддержки поспособствуют развитию отрасли.

«Мы в индустрии кино и телевидения с радостью отмечаем, что город готов выстраивать прямой диалог с отраслью, совместно отвечать на вызовы, стоящие перед компаниями, и работать над ключевыми точками роста, — отметила она.

Всего с июня в столице было организовано более 30 встреч с представителями креативного бизнеса. По их итогам уже реализован ряд предложений. Так, по просьбе предпринимателей введена дополнительная мера поддержки для организаций в сферах культуры, искусства и досуга. Они могут получить субсидии до одного миллиона рублей — выплата позволяет компенсировать часть затрат на покупку или лизинг оборудования, выплату процентов по кредитам, коммунальные услуги.

Компаниям в креативном секторе экономики доступны и другие инструменты поддержки, включая субсидии на экспорт продукции, обучение персонала, программу льготного кредитования.

Важную роль в формируемой сейчас экосистеме поддержки отрасли играет создание креативных технопарков. Первым такой статус летом 2020 г. получил центр дизайна Artplay. Его резиденты представляют сферы архитектуры, дизайна и искусства. Они могут получить субсидии до 10 млн руб. на компенсацию процентов по кредитам, расходов на приобретение или лизинг оборудования.

Помимо этого, правительство Москвы оказывает креативным компаниям поддержку в продвижении их продукции. Они могут подать заявку на участие в бизнес-миссиях или воспользоваться программой «Сделано в Москве» для презентации своих товаров или услуг иностранным покупателям. В июне 2020 г. при поддержке города состоялось масштабное событие для киноиндустрии — онлайн-рынок отечественного аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital Edition. К нему присоединились более 1,4 тыс. участников, около 600 из которых — представители международных компаний из 70 стран мира. Уже в дни его проведения был анонсирован ряд контрактов по покупке прав на московские фильмы, сериалы и анимационные ленты за рубеж.

Отдельно внимание уделяется инновационным технологиям в креативной сфере. Разработчиков современных решений приглашают на акселерационные программы для масштабирования их проектов. Кроме того, они могут стать участниками Московского инновационного кластера, а значит, получить доступ к его обширной инфраструктуре, кооперационным программам и различным инструментам развития.

Благодаря поддержке Москвы креативные проекты участвуют в ключевых отраслевых мероприятиях. В сентябре 2020 г. 15 столичных стартапов презентовали свои продукты в области веб-дизайна, компьютерной графики, аудиовизуального искусства, VR и AR на выставке Created in Moscow в рамках фестиваля «Российская креативная неделя».

Еще одно направление — образование и подготовка кадров, в том числе на ранних этапах, начиная со школы. В детских технопарках города можно найти программу по вкусу. Архитектура, дизайн, анимация, создание видеоигр — вот лишь некоторые примеры. С августа в Москве работает филиал международной школы креативных технологий Tumo. В нем нет учителей и оценок. Дети учатся самостоятельно, выполняя подобранные для них задания. Если возникают вопросы, то за советом и поддержкой всегда можно обратиться к наставнику.