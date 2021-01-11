В Infinidat назначен генеральный директор

Infinidat, поставщик решений для хранения данных корпоративного класса, объявила о назначении Фила Буллинджера (Phil Bullinger) генеральным директором компании. Фил присоединяется к руководящей команде Infinidat после 30 лет работы в сфере корпоративных систем хранения данных, в последнее время в качестве старшего вице-президента и руководителя бизнес-подразделения центров обработки данных Western Digital. Фил будет возглавлять Infinidat на следующем этапе роста, расширять возможности выхода на рынок и масштабировать бизнес, усиливать высоко ценимые решения компании и укреплять отношения с клиентами.

Два года подряд Infinidat был признан лидером в «Магическом квадранте для основных систем хранения данных Gartner», в том числе в 2020, благодаря сильным сторонам своих устройств, операционному менеджменту и качеству обслуживания заказчиков, что подтверждено лидерской позицией в Gartner Peer Reviews. Infinidat продолжает быстро расширять клиентскую базу и завершил 2020 г. с прибылью и ростом четыре квартала подряд.

«Фил — признанный лидер с более чем тридцатилетним опытом создания и управления организациями мирового уровня в сфере хранения данных, — сказал Скотт Гилбертсон (Scott Gilbertson), член совета директоров Infinidat. — Для крупных организаций становится все более необходимы быстрые, большие, эффективные и безопасные решения для хранения данных в условиях ограниченного бюджета. Значительный опыт Фила в области управления разработкой продуктов, стратегией и операциями позволит ему эффективно возглавить Infinidat, предоставляя клиентам инновационные и гибкие технологии систем хранения для создания сильных конкурентных преимуществ».

«Инновационные и проверенные решения Infinidat устраняют риски и проблемы, с которыми сталкиваются корпоративные заказчики при поиске компромисса между производительностью, доступностью и стоимостью хранения в петабайтном масштабе, — сказал Фил Буллинджер, генеральный директор Infinidat. — Я рад присоединиться к выдающейся команде Infinidat, чтобы усилить динамику развития бизнеса и расширять возможности наших продуктов и выхода на рынок. Для меня большая честь сотрудничать с исключительными партнерами и заказчиками Infinidat по всему миру и поддерживать непревзойденную приверженность компании качеству продукции, надежности и удобству работы в самой требовательной среде корпоративных центров обработки данных».

Компания также сообщила, что Алон Розеншейн (Alon Rozenshein) присоединится в январе 2021 г. к Infinidat в качестве финансового директора компании. Алон обладает более чем 20-летним опытом работы на подобных должностях в основном в компаниях, занимающихся развитием технологий. Совсем недавно Алон был финансовым директором и главным операционным директором Clarizen, поставщика решений для управления совместной работой.

«И Фил, и Алон обладают значительным профессиональным опытом, — отметил Боаз Чаламиш (Boaz Chalamish), председатель правления Infinidat. — Поскольку наш фокус — это реализация стратегии компании, мы можем быть уверены, что новое руководство продолжит придерживаться нашего сплоченного глобального подхода к рынку, работая в тесном сотрудничестве с находящимися в Израиле командами инженеров и менеджеров продуктов».