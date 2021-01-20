МТС и Vodafone продлили стратегическое партнерство для развития совместных проектов

МТС и Vodafone Group объявили о продлении до конца 2023 г. стратегического партнерства для развития совместных проектов.

Новое соглашение основывается на успешном опыте тесного сотрудничества компаний в области закупок, маркетинга и сетевых операций, который продолжается с 2008 г. Кроме того, стратегическое партнерство предусматривает реализацию ряда совместных проектов, направленных на выявление новых возможностей для расширения бизнес-деятельности МТС, стимулирования технологических инноваций и укрепления позиций в потребительском и корпоративном сегментах.

Продленное соглашение о стратегическом партнерстве предполагает доступ МТС к знаниям, экспертизе, продуктам, проектам Vodafone и обмен передовым опытом в стратегически важных областях, включая подходы к ускорению цифровой трансформации и ускорению запуска инновационных новых продуктов и решений. Кроме того, соглашение дает МТС доступ к обширному масштабу и опыту Vodafone в области сетевого и ИТ-менеджмента, цепочки поставок и закупок оборудования.

«Партнерство с Vodafone, глобальным лидером телекоммуникационной отрасли, открывает перед нами новые возможности по использованию передового мирового опыта и экспертизы партнера для сохранения высокой эффективности наших бизнес-процессов. Наше стратегическое партнерство с Vodafone уже на протяжении 12 лет демонстрирует значительную эффективность – МТС экономит время и ресурсы в ходе развития инфраструктурных проектов, строительства сетей и запуска новых продуктов», — отметил вице-президент МТС по стратегии и развитию Александр Горбунов.

«Мы рады продолжить наше взаимовыгодное партнерство с МТС. Этот следующий этап нашего стратегического партнерства будет сосредоточен на проектах, где наши знания рынка и глобальный опыт могут обеспечить дополнительную ценность для широкого спектра бизнес-целей партнера», — отметил президент по партнерским рынка в группе Vodafone Диего Массидда.