SAS приобрела компанию Boemska

SAS объявила о покупке Boemska – британской технологической компании с центром исследований и разработок в Сербии. Эта небольшая частная компания специализируется на развертывании low-code/no-code приложений и аналитическом управлении рабочими нагрузками для платформы SAS. Boemska хорошо зарекомендовала себя в качестве технологического партнера SAS и наработала большой опыт работы с глобальными клиентами SAS в финансовом секторе, здравоохранении и сегменте путешествий.

Основные предложения Boemska, которые будут интегрированы в SAS Viya, включают.

Cloud-native возможности нового поколения, обеспечивающие переносимость моделей SAS, а также моделей с открытым исходным кодом в мобильные и enterprise-приложения. Это позволяет разрабатывать и реализовывать модели и решения с использованием low-code и no-code технологий для выполнения таких задач, как прогнозирование мошенничества, принятие решений, связанных с медицинскими событиями, определение производственного дефекта и т.д.

Enterprise-инструмент управления рабочими нагрузками, который упрощает миграцию горизонтально масштабируемой аналитики в облако экономичным способом, гарантируя, что аналитические рабочие нагрузки в облаках, таких как Microsoft Azure, остаются оптимальными и всегда оптимизированными. Это обеспечивает беспрецедентную производительность в общих многопользовательских средах и дает клиентам возможность уверенно реализовывать их стратегии миграции в облако.

«Стремительно развивающийся аналитический рынок требует от поставщиков технологий постоянных инноваций. Это происходит из-за того, что предприятия ищут интеллектуальные as-a-service решения для ускорения успешной миграции в облако. Boemska позволяет клиентам внедрять аналитику SAS мирового класса в сторонние облачные приложения, используя контейнеры, которые рассчитаны на большую устойчивость и переносимость в подключенные облачные среды. Таким образом, они сокращают время выполнения аналитических операций», - говорит Франк Делла Роса, директор по исследованиям SaaS и облачного программного обеспечения в IDC.

«SAS делает все возможное, чтобы сделать ИИ и аналитику доступными повсеместно и для всех уровней пользователей. Благодаря недавним обновлениям SAS Viya и партнерству с Microsoft в области облачных вычислений, мы не только изменили способ создания и поставки программного обеспечения, но также повысили скорость получения практической ценности и окупаемости решений. SAS признана ведущим поставщиком аналитики для enterprise-приложений. А технология Boemska приближает SAS туда, где принимаются решения, и предоставляет разработчикам приложений доступ к облачным маркетплейсам», - говорит Брайан Харрис, исполнительный вице-президент и старший директор по технологиям SAS.

Благодаря подключению технологии Boemska, SAS Viya может предоставить специализированную интеграцию сторонних приложений на основе аналитики для ускорения принятия решений в любом месте. Портативная среда SAS от Boemska позволяет «вынести» аналитику туда, где она непосредственно создает ценность для бизнеса: в момент транзакции, медицинского сканирования, отправки маркетингового предложения или одобрения/отклонения кредитной заявки. Эти оптимизированные циклы работы SAS могут быть легко интегрированы в SAS Event Stream Processing и лидирующие на рынке IoT-решения.

Например, модели машинного обучения и углубленной аналитики могут поддерживать носимые устройства для отправления оповещения о приближающемся медицинском событии, камеры, установленные на заводах, позволяющие обнаружить производственные дефекты и сократить количество отходов, дроны для мониторинга распределенных активов (например, линий электропередач) и формирования запросов на плановые ремонты.

Кроме того, эта технология упрощает внедрение cloud-native аналитики в приложения маркетплейса, которые используют SAS в фоновом режиме. Эти продвинутые возможности будут интегрированы с аналитическим программным обеспечением SAS и доступны в маркетплейсах приложений, чтобы их можно было легко интегрировать в бизнес-задачи практически во всех отраслях.

«Мы рады присоединиться к семейству SAS и помочь перевести клиентов в облако экономически целесообразным и таким мощным способом. Мы с нетерпением ждем возможности совместно предоставить портативную, компактную среду для аналитики и моделей, одновременно улучшая возможность миграции в облако», - комментирует Никола Маркович, технический директор Boemska.

На протяжении десятилетий SAS остается приверженной инновациям, ориентированным на клиентов, и поддерживает широкомасштабное внедрение аналитики для реализации инициатив цифровой трансформации. В ближайшие месяцы технология Boemska будет внедрена в платформу Viya, что обеспечит клиентам серьезное конкурентное преимущество в рамках аналитической интеграции и облачного перехода.

«С учетом того, что количество приложений на маркетплейсах увеличивается, мы развиваем наши аналитические решения в cloud-native сервисы и постоянно ищем способы сделать продукты SAS более доступными и легко развертываемыми. Благодаря технологии Boemska, которая еще больше поддерживает потребности клиентов, SAS Analytics будет оставаться в авангарде инноваций», - уверен Гэвин Дэй, старший вице-президент SAS по технологиям.