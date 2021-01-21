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Mains Lab получила грант в размере 20 млн рублей от ФСИ

ПО Софт Бизнес Инвестиции и M&A

Компания-разработчик страховых ИТ-решений Mains Lab прошла конкурсный отбор Фонда содействия инновациям и получила грант в размере 20 млн руб. Эксперты фонда высоко оценили недавнюю разработку компании – технологию, которая позволит автоматизировать процесс урегулирования убытков и сократить время получения направления на ремонт автомобиля до 20 минут. Денежные средства будут направлены на улучшение скорости и точности работы новой технологии.

В декабре Mains Lab, резидент фонда «Сколково», анонсировала новое технологическое решение под названием «Секунда», которое с помощью искусственного интеллекта сможет проанализировать фотографии повреждений, а также подсчитать стоимость ремонта и размер страховых выплат буквально за несколько минут. Система уже прошла испытание на 3 тыс. кейсов – с помощью онлайн-анализа удалось достичь точности 97%, именно такой процент кейсов система отрабатывает с точностью эксперта-человека или лучше. Помимо этого, у специалистов компании получилось сократить длительность всего процесса работы по страховому случаю до 20 минут – раньше этот процесс занимал от нескольких часов до нескольких дней.

Данная технология является абсолютно новой для российского рынка – это, а также глубина научной разработки и высокая степень адаптивности для рынка стали решающими факторами при выборе победителя на получение финансовой поддержки.

«Мы гордимся своим продуктом и очень рады, что его потенциал отметили на государственном уровне. Для данного конкурса характерен очень строгий отбор при большом количестве заявок, и факт получения гранта – это прямое доказательство того, что наша идея имеет большие перспективы. Мы планируем вложить полученные деньги в улучшение технологии, повышая ее точность и скорость работы. Хотя уже сейчас применение искусственного интеллекта позволило сократить урегулирование страхового случая до 20 минут, мы не видим предела совершенству и будем трудиться над тем, чтобы скорость работы нашего технологического решения была еще выше», – сказал генеральный директор Mains Lab Юрий Кувшинов.

Технология уже прошла пилотные тестирования в топ-5 страховых компаний в России и в ближайшее время будет запущена в работу.

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