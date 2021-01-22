Создатель концерна «Тракторные заводы» вошел в совет директоров ИТ-платформы для мониторинга строительных объектов Skyeer

Михаил Болотин, основатель компании «Болотин и партнеры. Индустриальный консалтинг» и концерна «Тракторные заводы» вошел в состав совета директоров ИТ-стартапа Skyeer («Скайер ИТ») после закрытия инвестиционного раунда с фондом «Новая индустрия», среди учредителей которого «Газпромнефть» и VEB Ventures.

Skyeer развивает собственную платформу для обработки и аналитики геопространственных данных и обеспечивает мониторинг крупнейших в стране строительных объектов, таких как Амурский ГПЗ. В 2020 г. компания успешно завершила первый зарубежный проект в Бангладеш совместно с ГК «Росатом», а также завершила разработку специализированного отраслевого решения для контроля карьерных дорог на основе искусственного интеллекта совместно одной из крупнейших добывающих компаний.

Михаил Болотин с 2017 г. является ментором проекта Skyeer и в январе 2021 г. занял место в совете директоров компании после того, как состав акционеров пополнил венчурный фонд «Новая индустрия», учрежденный «Газпромнефтью», VEB Ventures, Газпромбанком и РВК. Сооснователем проекта Skyeer является его сын Григорий Болотин. Он возглавил совет директоров компании после закрытия инвестиционного раунда.

«Приятно видеть, как всего за четыре года команда проекта преодолела путь от идеи до конкурентоспособного на мировых рынках продукта. Если в начале пути Skyeer воспринимался скорее, как попытка создать аналог западных продуктов, то в 2021 г. – это уже признанная отраслевым сообществом полноценная облачная платформа, со своими уникальными инструментами и построенная на основе самых современных ИТ-решений», – сказал член совета директоров Skyeer Михаил Болотин.

В 2020 г. Skyeer также прошел отбор в первый российский акселератор Global Pilots, организованный EY и Microsoft, а также был включен в общемировую программу поддержки молодых ИТ-стартапов Microsoft for Startups.

«Мы рассчитываем, что привлекаемые smart money позволят нам в 2021 г. закрепить технологическое лидерство на российском рынке. Используя опыт и экспертизу наших новых партнеров, мы планируем развить существующие и предложить рынку новые отраслевые решения, которые смогут эффективно интегрироваться в бизнес-процессы заказчиков», – сказал Григорий Болотин, председатель совета директоров, сооснователь Skyeer.

При поддержке фонда «Новая индустрия» планируется разработка и запуск нескольких корпоративных и отраслевых версий продукта, а также совершенствование инструментов анализа данных с использованием искусственного интеллекта и больших данных. В перспективе ближайших двух лет состоится запуск партнерской сети для расширения географии продаж и поддержки цифровой платформы, а также ее вывод на зарубежные рынки.