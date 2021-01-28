«Инфосистемы джет» инвестировала 25 млн рублей в обучение сотрудников в 2020 году

«Инфосистемы джет» поделилась итогами обучения сотрудников за прошедший год: инвестиции в soft skills и прокачку технических навыков специалистов составили более 25 миллионов рублей.

За 2020 год сотрудники ИТ-компании прошли 2074 курса, из них 70% в онлайн-формате. По сравнению с прошлыми годами в фокусе внимания оказалось развитие у сотрудников навыков soft skills: более половины курсов были направлены на умения работать в команде, управлять ресурсами, презентовать себя и мыслить нестандартно. В компании отметили, что инвестиции в эту область знаний с каждым годом будут увеличиваться, и этот тренд хорошо заметен на примере западных крупных организаций.

Усиливая свои компетенций в разных областях ИТ, сотрудники также сдали в течение года 524 экзамена. Большая часть из них была посвящена направлениям сервисной поддержки, сетевых технологий, информационной безопасности и ИТ-инфраструктуры. Среди уникальных достижений: эксперт-мультиинструменталист по сетевым решениям стал одним из немногих в России, кто получил сразу два экспертных сертификата: CCIE DC от Cisco и HCIE R&S от Huawei.

Успешная сдача экзаменов и реализация сложнейших ИТ-проектов в части виртуализации ЦОД и организации цифровых рабочих мест с применением технологии VDI привела к еще одной победе. Эксперты «Инфосистемы джет» единственные на российском ИТ-рынке получили наивысший партнерский статус VMware Principal сразу по двум направлениям: Data Center Virtualization и Digital Workspace.

Несмотря на собственную дистанционную работу и большую нагрузку специалистов на проектах по переводу на удаленку крупнейших компаний страны, в «Инфосистемы джет» нашли ресурсы и возможности для обмена экспертизой между техническими подразделениями. Так, в 2020 было разработано 19 программ обучения по принципу «эксперт для эксперта», среди которых курсы для работы с решениями по виртуализации, массивами данных, СУБД и СХД. Кроме того, специалисты провели для коллег 17 семинаров: по адаптации к удаленке как с технической, так и с психологической стороны, погружению в современные тренды ИБ и даже обучению русскому техническому языку.

«Рынок ИТ динамичен и не терпит ни пауз, ни остановок. Необходимо постоянно быть в движении, учиться новому, потому что каждый день это новое появляется. Будучи проводником для компаний на пути к их цифровой действительности, нам крайне важно быть на переднем крае технологий, чтобы мы могли, научившись сами, делиться знаниями и опытом с нашими партнерами и заказчиками», — говорит Ольга Ковардакова, директор по работе с персоналом «Инфосистемы джет».