PwC и Abbyy измерили уровень цифровой зрелости российского бизнеса

Большинство крупных компаний в России считают, что не используют возможности технологий и инноваций на 100%. По данным совместного исследования Abbyy и PwC “Digital IQ 2020” среди представителей крупного бизнеса, российские компании оценивают свой уровень цифровой зрелости на 2,8 балла из 5. Наиболее перспективной технологией для повышения цифрового интеллекта в ближайшие два года, по мнению участников исследования, станут платформы Process Mining: спрос на эти системы может увеличиться на 140%. Такой интерес к решениям обусловлен тем, что они позволяют определить потенциальную эффективность ИТ-проектов и прогнозировать возврат инвестиций от технологий.

Исследование проводилось в конце 2020 г., в нем приняли участие более 100 руководителей и специалистов из промышленных предприятий, банков, телекоммуникационных компаний, транспорта и логистики. Респонденты составили портрет «идеальной цифровой компании». Так, 81% респондентов считают, что это организации, которые активно интегрируют технологии в продукты и сервисы. 80% полагают, что цифровые лидеры используют ИТ-решения для взаимодействия с клиентами. 77% отметили, что компании с высоким уровнем цифровой зрелости применяют технологии для принятия решений и улучшения бизнес-процессов. Более половины респондентов оценивают цифровизацию как непрерывный процесс повышения эффективности бизнеса. Это одна из причин, по которой даже в разгар пандемии и экономического спада 94% компаний не сокращали бюджеты на инновационные проекты.

Для развития Digital IQ респонденты используют искусственный интеллект (ИИ), роботов и интернет вещей. Большинство участников исследования сообщили, что в 2021 г. собираются увеличить инвестиции в решения для автоматизации и роботизации процессов. На втором месте по приоритету оказались облачные сервисы. На третьем месте – модернизация инфраструктуры для обеспечения кибербезопасности и развитие каналов прямых продаж.

«Особое место в рейтинге перспективных разработок занимает интеллектуальный анализ бизнес-процессов – именно эти технологии будут наиболее востребованы в ближайшие два года. По нашим данным, к 2023 г. спрос на платформы класса Process Mining и Process Intelligence в России вырастет на 140%. Это связано с тем, что многие участники рынка хотят постепенно переходить от отчетов и опросов к интеллектуальным системам Process Mining с элементами предиктивной аналитики. Это позволит им точнее понимать, как устроены их бизнес-процессы, где основные точки роста и какие проекты принесут им наибольшую прибыль», – сказал Алексей Окишев, партнер, руководитель технологической практики «PwC Россия».

«Наше исследование показало, что, хотя представители различных сегментов рынка по-разному оценивают уровень своей цифровой зрелости, они едины во мнении, что для развития бизнеса необходимо постоянно внедрять перспективные технологии, повышать качество обслуживания и автоматизировать рутинные задачи, а также использовать современные инструменты для анализа и оценки эффективности проектов. Мы в Abbyy солидарны с опрошенными экспертами. Цифровым лидерам нужны решения, которые помогут им получать полное представление о бизнес-процессах и управлять огромными объемами данных. Именно они позволят компаниям вывести Digital IQ на новый уровень», – сказал Дмитрий Шушкин, генеральный директор «Abbyy Россия».