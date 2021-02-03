«Инпро технолоджис» получила патент TIPO на систему жидкостного охлаждения Liquid Cube

«Научно-технический центр Иннтех», входящий в группу компаний «Инпро технолоджис», получил патент тайваньского Ведомства по интеллектуальной собственности (TIPO) на систему непосредственного жидкостного охлаждения вычислительного и коммуникационного оборудования Liquid Cube. Также компания проводит работу по патентованию своей разработки в ряде других стран.

Патент на изобретение № 1715074, выданный Ведомством по интеллектуальной собственности Тайваня, действует с 1 января 2021 г. Компания получила исключительное право на изготовление, использование и реализацию на Тайване системы непосредственного жидкостного охлаждения вычислительного и коммуникационного оборудования Liquid Cube. Патент будет действителен до июня 2039 г.

Особенность технологии Liquid Cube – создание термостабильной среды для ИТ-оборудования в ЦОДах, а также повышение надежности и эффективности работы его ИТ-инфраструктуры. Для охлаждения в системе используется диэлектрический теплоноситель – жидкость, не пропускающая электрический ток. Диэлектрический теплоноситель – ноу-хау компании.

«Воздушные системы охлаждения отлично справляются, когда тепловая нагрузка на стойки в ЦОД не превышает 5-10 кВт. Но если от ИТ-стоек нужно отводить более 20 кВт тепла или же увеличивается количество тепловыделяющих компонентов на единицу площади – возникают проблемы. А ведь такую нагрузку на ИТ-оборудовании могут создать почти все современные приложения, например, в сфере обработки больших данных или искусственного интеллекта. Запатентованное нами решение эффективно при любом уровне тепловыделения ИТ-оборудования в ЦОДах, также оно экономит свыше 30% электроэнергии на инфраструктуру и 50% эксплуатационных расходов в сравнении с системами воздушного охлаждения», – сказал Олег Котелюх, управляющий партнер ГК «Инпро технолоджис».

Ранее компания получила патент на аналогичное решение в России. Патент №2695089C2 действует до декабря 2037 г.

«Для нас, как для разработчиков инновационного решения в сфере охлаждения ИТ-оборудования в ЦОДах, важно защитить права на интеллектуальную собственность на каждом рынке, где мы собираемся работать в перспективе. Поэтому прямо сейчас мы ведем работу по патентованию решения в ряде других стран с хорошо развитым ИТ-сектором», – отметил Олег Котелюх.