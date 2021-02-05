В «Роббо клубах» научат детей изготавливать киберпротезы

Преподаватель «Роббо клуба» в Ставрополе, входящего в международную сеть школ робототехники Robboclub.ru, разработал бюджетный киберпротез руки с помощью подручных материалов. Теперь на занятиях в ставропольском кружке программирования и робототехники дети изучают технологию изготовления техно-«руки». В перспективе киберпротезирование может войти в основную образовательную программу «Роббо клубов».

Свой первый протез преподаватель кружка робототехники Руслан Шаллаев изготовил полгода назад, причем на изучение технологии, поиск деталей и сбор конструкции у него ушло несколько месяцев. В процессе разработки модели использовалось высокотехнологичное оборудование: в частности, ряд деталей кибер-руки удалось создать с помощью 3D-принтера.

Изначально проект задумывался как игровой макет робо-руки для учеников кружка. Однако в процессе его создания стало понятно, что устройство могут использовать люди, потерявшие конечность, для восстановления двигательной функции. Разработка почти не уступает по функциональности бионическим протезам, утверждают в «Роббо». Принцип ее работы — тот же, что у других киберпротезов: устройство может взаимодействовать с нервной системой человека и передавать электрические импульсы. Когда человек думает, что нужно пошевелить пальцем или сжать руку в кулак, мозг отправляет сигнал в мышцу, к которой присоединен нерв, отвечающий за работу пальцев. Этот импульс фиксируется электродами и по проводам поступает в процессор внутри искусственной конечности к нужному участку протеза. Это позволяет человеку управлять движением протеза так, будто это настоящая рука.

Такая технология не нова, но отечественных разработок в этом направлении немного. Более того, их стоимость обычно начинается от 400 тыс. руб.

«В очереди на протезирование рук в России сегодня находится около 50 тыс. человек. Причем многие не могут себе позволить даже простые рабочие протезы, что уж говорить о бионических, цена на которые варьируется от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей. В результате бионическими протезами пользуется около 10% людей, лишившихся рук или ног. Киберпротез, созданный преподавателем “Роббо клуба”, выполнен из недорогих материалов, а технологию его изготовления может воспроизвести даже ребенок. И хотя функциональность такого протеза несколько ниже, чем у импортных аналогов, это несомненно новый шаг в развитии протезирования в России», — сказал Павел Фролов, основатель и продюсер компании «Роббо», развивающей франчайзинговую сеть Robboclub.ru.

Руслан Шаллаев создал уже четыре бюджетных протеза и теперь обучает технологии их изготовления своих учеников. Сейчас компания-франчайзер рассматривает возможность введения в основную учебную программу новой дисциплины — киберпротезирования.

«Разработку протезов можно по праву назвать профессией будущего. Уже сегодня в Москве появляется все больше вакансий в этой области, а хорошие специалисты по киберпротезированию зарабатывают от 60 до 200 тыс. рублей в месяц. И всего через десять лет, когда рынок протезирования в России окончательно сформируется, спрос на них вырастет в разы. Мы счастливы, что благодаря преподавателям-энтузиастам дети в кружках Robboclub.ru изучают самые передовые технологии и готовятся выйти на рынок труда востребованными специалистами», — отметил Павел Фролов.