Стартап с российскими корнями Postoplan привлек деньги эстонского «единорога»

Венчурный фонд TMT Investments инвестировал в платформу маркетинга в соцсетях и мессенджерах Postoplan. Соинвесторами стали топы эстонского «единорога» Bolt (Markus Villig, Jevgeni Kabanov и еще нескольких топ-менеджеров), Insta Ventures и Wise Guys Ventures Fund. Сумма раунда составила $550 тыс.

Привлеченные средства компания планирует пустить на создание новых инструментов автоматизации, улучшение клиентского опыта и выход на новые рынки.

Postoplan – это умная автоматизированная платформа маркетинга в соцсетях и мессенджерах, с помощью которой можно создавать, планировать размещение и продвигать контент. Компания работает по модели software-as-a-service (программное обеспечение как услуга) и помогает бизнесу работать с аккаунтами и клиентами.

Алексей Божин, основатель Postoplan, сказал: «В мире преград больше преград, чем возможностей, особенно сейчас. Мы хотим избавить человека от географических ограничений и дать возможность развивать свой бизнес в любой точке мира. Более половины наших пользователей – интернет-специалисты в разных отраслях и малый бизнес. Это обычные люди, которые оказывают онлайн-услуги или продвигают свой бизнес, чтобы заработать и покрыть свои базовые расходы. Мы на стороне этих людей и стараемся им помочь, нам важно осознавать, что мы вносим свой вклад в поддержку местного бизнеса. Для Postoplan, несмотря на сложности, 2020 г. был прорывным. Мы вышли на новые зарубежные рынки, существенно усилили продукт и этот раунд инвестиций необходимый инструмент для дальнейшей экспансии. Я рад, что инвесторы из Bolt, Wise Guys, Insta Ventures и TMT Investments обратили на нас внимание, как на динамичный и амбициозный стартап».

Сервис работает не только с соцсетями, но и с Google My Business и мессенджерами. Postoplan – вообще единственный онлайн-сервис в мире, кто сделал постинг по расписанию в WhatsApp, настолько это сложная задача.

Ключевое отличие от других сервисов на рынке – можно добавить любое количество аккаунтов в соцсетях или мессенджерах и управлять ими. Количество пользователей и проектов также неограниченно.

Также есть много полезных функций, которые помогают клиентам сервиса: более 700 идей постов на каждый день в календаре, рекуррентный постинг, редактор и библиотека с более чем 5 тыс. фотографий, темы оформления админки и другие.

Проект был запущен в конце 2019 г. сегодня Postoplan используют более 30 тыс. специалистов и компаний из 147 стран мира.

У стартапа Postoplan три основателя – из России, Украины и Нидерландов. Сейчас в проекте работают 16 человек из девяти стран мира, которые объединены в распределенную команду. В этом году компания планирует открыть первый офлайн-офис в одной из стран Европы.

Артем Инютин, сооснователь и управляющий партнер венчурного фонда TMT Investments, сказал: «Postoplan очень успешно работает на восходящем тренде рекламы и маркетинга в соцсетях. Алексею и команде удалось сделать мощный продукт, и мы верим в его быстрый рост».