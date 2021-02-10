В «Рексофт» создана практика цифрового консалтинга

«Рексофт» (Reksoft) объявляет о создании нового подразделения – практики цифрового консалтинга. Ее возглавит Виталий Баланда, директор по инновациям компании «Рексофт».

Подразделение создается в рамках развития компании как поставщика технологического консалтинга в области цифровых платформ. В направление объединены практики бизнес-консалтинга, архитектуры предприятия (Enterprise Architecture) и больших данных (Big Data).

«Практически все проекты «Рексофт» таки или иначе связаны с созданием уникальных цифровых продуктов и услуг для наших заказчиков. Именно они дают ощутимые бизнес-преимущества для укрепления лидирующих позиций наших заказчиков в своих индустриях. Сегодня цифровой консалтинг является первоначальным обязательным элементов в жизненном цикле разработки и внедрения таких платформ и решений», - прокомментировал создание нового подразделения Александр Егоров, генеральный директор компании «Рексофт».

«Компания «Рексофт» специализируется на внедрении концептуальных бизнес-стратегий от ведущих консультантов и их воплощении в конкретные программы изменений пользовательского опыта, команд и процессов, а также технологического стека. Задача вверенного нашего подразделения заключается в совместном с заказчиками проектировании целевой архитектуры, технологических стеков и agile инфраструктуры для успешного внедрения изменений», - отметил Виталий Баланда, руководитель направления цифрового консалтинга компании «Рексофт».

Виталий Баланда родился 25 ноября 1978 года в Хабаровске, В 1998 году с отличием окончил ДВГУПС. Кандидат технических наук. В 2018 году подучил диплом Йельского университета (Yale University) по направлению «Финансовые рынки».

Более 15 лет работает в продуктовой сфере ИКТ-рынка. В период 2005 по 2016 гг. работал в поставщике комплексных телекоммуникационных решений Bercut, где с 2008 года занимал должность директора по стратегии. В 2016 году переходит в компанию «Платформа», где также активно занимается развитием продуктовой линейки. В 2018 году присоединяется к команде «Рексофт», где в должности директор по инновациям сосредотачивает свою деятельность на взаимодействии с технологическими стартапами, государственными и инвестиционными структурами. В 2020 году возглавляет вновь созданное направление цифрового консалтинга.