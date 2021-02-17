В ОЭЗ «Технополис «Москва» появится производство электротранспорта

Новый резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» создаст на площадке «Алабушево» комплекс по производству электрогрузовиков и комплектующих для электротранспорта. Инвестиции в реализацию проекта составят 375 млн руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания получила статус резидента особой экономической зоны Москвы в январе 2021 г. Новый резидент планирует создать на площадке «Алабушево» в Зеленограде высокотехнологичный комплекс по разработке и производству комплектующих для электротранспорта, а также наладить выпуск транспортных средств на электротяге и водородном топливе. В реализацию проекта предприятие вложит 375 млн руб. Из них в проектирование будущего комплекса, строительство и оснащение оборудованием будут инвестированы 355 млн руб., остальные 20 млн руб. направят на научно-исследовательскую и внедренческую деятельность. В ходе реализации проекта инвестор планирует создать 75 новых рабочих мест», – сказал заместитель мэра.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, строительство комплекса компания планирует начать в течение 2021 г.

«На территории площадью в около 1,2 тыс. м2 разместятся инженерные сооружения, производственные и офисные помещения. Здесь будет налажен выпуск аккумуляторных батарей и комплектов тягового электрооборудования для электробусов и электрогрузовиков, зарядных станций, электромобилей коммерческого и коммунального назначения, а также будут осуществляться работы по созданию транспортных средств на водородном топливе», – сказал руководитель ведомства.

Статус резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» позволяет компаниям реализовывать инвестпроекты, высвободив ресурсы за счет экономии с помощью налоговых льгот на имущество, землю и транспорт.

«Будущее производство отвечает запросам растущей отрасли электротранспорта, оно ориентировано на импортозамещение и обеспечение отрасли отечественными комплектующими. Помимо этого, разработки компании Drive Electro будут вносить существенный вклад в улучшении экологии города. В перспективе, по производству тягового оборудования для электробусов резидент намерен занять более 50% отечественного рынка», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.