Х5 и ВШЭ заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в образовательных проектах

X5 Retail Group, российская мультиформатная розничная компания, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», и Высшая школа бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» заключили стратегическое соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области образования. На первом этапе партнерства будет запущена совместная прикладная программа «Инновации в ритейле» для студентов НИУ ВШЭ и других вузов.

Программа «Инновации в ритейле» рассчитана на 48 слушателей в одном потоке. Отбор на программу будет проходить на конкурсной основе, лучшие кандидаты получат грант на обучение от X5 Retail Group. Преподавателями программы станут представители Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, практики и специалисты по инновациям Х5 Retail Group, торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток», а также ведущих российских и мировых компаний (ФРИИ, Plug&Play и других). Длительность программы – 3 месяца. Она включает очные и онлайн-занятия, контент, доступный в формате 24/7, домашние задания и работу в проектных командах. Результатом обучения будет создание проектной командой концепции инновационного продукта или сервиса, которые могут быть внедрены на инфраструктуре Х5. Планируется, что в течение года в воронку инноваций Х5 попадет до 50 гипотез с конверсией в 5-10 эффективных проектов. Узкий фокус на обучении под задачи компании позволит пополнять поток сотрудников на должности стажеров и отбирать лучших студентов.

Сотрудничество между НИУ ВШЭ и Х5 будет долгосрочным и поступательным. В апреле 2021 г. на базе Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ будет открыта мультифункциональная аудитория Х5 Retail Group, где будут проводиться лекции и семинары программы «Инновации в ритейле», прикладные воркшопы и скаутинг решений, разработанных студентами, а также отраслевые встречи с ведущими российскими и мировыми компаниями. НИУ ВШЭ и Х5 планируют проводить совместные исследования, публиковать научные и образовательные материалы в области ритейла и новых технологических решений.

«Одним из ключевых драйверов развития Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ является построение системы корпоративных связей с ведущими компаниями России и мира. Партнерство с X5 Retail Group является важнейшим шагом в данном направлении. Благодаря объединению усилий мы обеспечим лидерство в качестве обучения на профильных программах бизнес-образования. Это партнерство придаст новый импульс нашим исследованиям в области ритейла, а также позволит реализовать амбициозные планы по поддержке студенческих стартапов, создав совместный акселератор», – отметил профессор Валерий Катькало, первый проректор НИУ ВШЭ, декан Высшей школы бизнеса.

«Х5 и НИУ ВШЭ поставили перед собой амбициозную задачу – развитие предпринимательства в университетской среде за счет нового формата образовательного процесса. В рамках стратегического сотрудничества с крупнейшей научной школой Х5 планирует стимулировать поиск новых идей, создание и развитие инновационных продуктов, сервисов и процессов, отвечающих нуждам современного бизнеса силами самих студентов. Лучшие проекты смогут стать частью бизнеса, принести пользу миллионам клиентов в крупнейшей отрасли страны. Запуск совместного сотрудничества – логичный шаг системной работы Х5 с инновациями. Вместе с НИУ ВШЭ мы хотим повысить качество образования с учетом актуальных потребностей бизнеса и наработанной экспертизы, содействовать в подготовке профессиональных кадров и открывать карьерные возможности для талантливых студентов», – комментирует Иван Мельник, директор по инновациям Х5 Retail Group.