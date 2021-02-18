Спецпроекты

«Сбер» профинансирует проекты «Солар системс» в сфере солнечной энергетики

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

«Сбер» и «Солар системс» подписали соглашение о расширении стратегического партнёрства. В рамках подписанного меморандума планируется расширение сотрудничества в сфере возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ): финансирование строительства розничных проектов солнечных электростанций, программ модернизации производственных мощностей, приобретения и строительства зарубежных проектов, а также совместная реализация проектов в развитии ВИЭ по итогам новых конкурсных отборов в 2021 году.

«Уже несколько лет проекты в области возобновляемых источников энергии находятся в фокусе внимания Сбера. На данный момент мы профинансировали проекты одного из наших ключевых партнёров — Группу компаний ʺСолар системсʺ — по направлению строительства объектов ʺзелёнойʺ энергетики совокупной мощностью 305 мВт. Подписание нового соглашения — важная веха с точки зрения нашей ESG-повестки, которая предусматривает заботу об окружающей среде и снижение углеродного следа как Сбера, так и наших клиентов и партнёров», - сказал Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка.

«Мы рады работать и продолжать сотрудничество с Сбербанком, как с партнёром, который разделяет наши ценности и инвестирует в развитие возобновляемой энергетики в России, используя все доступные инновации и решения экосистемы Сбера», - сказал Михаил Молчанов, генеральный директор «Солар системс».

Стороны продолжат реализовывать совместные проекты торговли сертификатами, подтверждающими происхождение электроэнергии («зелёные» сертификаты). Кроме того, Сбер окажет компании комплексную поддержку в области применения продуктов экосистемы банка, включая трансформацию текущей бизнес-модели партнёра.

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