Xiaomi объявила о сотрудничестве с WWF

Международная технологическая компания Xiaomi объявила о сотрудничестве с Всемирным фондом дикой природы (WWF). В рамках конкурса грантов для российских заповедников и национальных парков компания перечислит в фонд 1 тыс. рублей с каждого проданного смартфона серии Mi 10T, купленного в магазинах приоритетных партнеров с 21 февраля по 21 марта 2021 г.

«Компания Xiaomi известна тем, что помогает людям сделать свою жизнь более комфортной и насыщенной благодаря нашим современным и доступным технологиями. Но на самом деле мы стремимся заботиться не только о людях, но и об окружающей среде. В этом году нашей важнейшей экологической инициативой в России стало сотрудничество с фондом WWF. Наша компания стала партнером традиционного Конкурса грантов для заповедников и национальных парков — победители в некоторых номинациях конкурса получат гранты от Xiaomi. Надеюсь, что наше участие в программе внесет серьезный вклад в сохранение красоты российской природы и редких животных, которые обитают на территории страны. Я хочу призвать наших пользователей и фанов активно и регулярно поддерживать WWF России, как это делаем мы. Вместе мы сможем сделать мир вокруг нас еще лучше» – сказал Юй Мань, глава Xiaomi в России и СНГ.

«Мы рады, что компания Xiaomi разделяет наше стремление сохранить уникальную заповедную природу России и решила поддержать конкурс парков. Благодаря вкладу Xiaomi мы сможем реализовать еще больше важных и перспективных природоохранных проектов, – сказала Ирина Воробьева, директор по работе с корпоративными партнерами и сторонниками. – В российских заповедниках и национальных парках работают люди, у которых всегда много интересных идей, но зачастую их не удается реализовать из-за недостатка финансирования – именно для поддержки таких инициатив мы проводим этот конкурс, и рады, что партнеры нас в этом поддерживают».

Результаты конкурса будут объявлены 26 марта 2021 г. Средства будут направлены на поддержку особо охраняемых территорий в следующих номинациях (ООПТ): инновационные подходы в сохранении редких видов животных, сохранение редких видов животных, сохранение ключевых экосистем и местообитаний, экопросвещение и экотуризм, адаптация к изменению климата. Победившие ООПТ получат средства на реализацию проектов в первой декаде апреля 2021 г.

Забота об окружающей среде – одно из важнейших направлений для компании Xiaomi. Начиная с первого смартфона Mi 1, Xiaomi стремилась использовать упаковочные материалы и бумажные коробки, пригодные для переработки. Кроме того, компания уменьшила упаковку для более 95% всех продуктов. В 2020 г. Xiaomi взяла на себя обязательство сократить количество пластика, используемого в упаковке, на 60%, начиная с Европы. Серия Mi 10T стала первым шагом в реализации данного обещания.

Mi 10T и Mi 10T Pro были представлены в России в декабре 2020 г. Устройства могут похвастаться не только мощной камерой на 64 Мп и 108 Мп, соответственно, но и новыми функциями программного обеспечения для съемки динамических фотографий и постобработки контента. В дополнение к этому яркий дисплей с высочайшей частотой обновления 144 Гц позволит насладиться морем контента, а благодаря защите от синего света, получившей сертификацию TÜV Rheinland, ваши глаза будут меньше уставать.

Mi 10T и Mi 10T Pro работают на базе Qualcomm Snapdragon 865, что обеспечивает бесперебойную производительность устройства на протяжении многих часов. А три привлекательные расцветки «Космический черный», «Лунный серебряный» и «Арктический синий» подойдут к любому образу.

Примечательно, что это уже не первый опыт сотрудничества Xiaomi и WWF России. В 2019 г. компания предоставила фонду смартфоны Mi A2 Lite, а также аккумуляторы Mi Power Bank 2 для проведения полномасштабного мониторинга снежных барсов в России. Тогда впервые учет был проведен при помощи специального мобильного приложения, разработанного по заказу WWF России, что помогло существенно повысить точность сбора данных и упростить процесс с помощью современных технологий.