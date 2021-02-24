Стартап Affise привлек $8 миллионов от Leta Capital и TMT Investments

В перфоманс-маркетинг платформу Affise вложились венчурный фонд Leta Capital, который выступил лид-инвестором, и фонд TMT Investments. Сумма раунда А составила $8 млн.

Affise — облачная SaaS-платформа для перфоманс-маркетинга и аналитики рекламных кампаний, которая предлагает рекламодателям, агентствам и партнерским сетям решения в области трекинга, бизнес-аналитики и автоматизации рекламных кампаний.

Технологии Affise позволяют автоматизировать и масштабировать партнерскую программу, а также минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором, тем самым повышая ROI. Статистика и аналитика, доступные в режиме реального времени, позволяют получить подробную информацию обо всех рекламных кампаниях на платформе, а также использовать партнерства как прогнозируемый и управляемый канал привлечения клиентов.

Станислав Литвинов, генеральный директор и соучредитель Affise: «Управление партнерскими отношениями — жизненно важный компонент маркетинговых технологий, и Affise зарекомендовала себя как лидер в этом быстрорастущем направлении. Наша технология завоевала доверие ведущих мировых агентств и корпораций, и мы видим значительный потенциал для дальнейшего роста на рынке. Стратегия, которую мы стремимся реализовать с помощью этого раунда, — выход на смежный рынок прямых рекламодателей и брендов, позволяющий им расширять свой маркетинговый канал с помощью партнерских программ».

На фото слева направо: генеральный директор и соучредитель Affise Станислав Литвинов; технический директор и соучредитель Affise Дмитрий Зотов

Более 15 видов таргетинга, доступных в Affise, помогают оптимизировать рекламные кампании, охватывать наиболее релевантную целевую аудиторию и увеличивать CR. Настройка лимитов на конверсии и рекламный бюджет позволяет избежать потерь трафика и предоставляет полный контроль над расходами.

Александр Чачава, управляющий партнер Leta Capital: «Компания Affise продемонстрировала значительный рост на международных рынках, который, как мы надеемся, станет еще более стремительным благодаря текущему инвестиционному раунду. Брендам и агентствам важно измерять реальную эффективность маркетинговых кампаний, Affise позволяет им это делать. Компания предоставляет своим клиентам удобные и современные инструменты для развития бизнеса, и мы верим, что Affise станет отраслевым стандартом в области программного обеспечения для автоматизации эффективного маркетинга».

Affise работает с более чем 1 тыс. клиентов, включая ведущие бренды и агентства, такие как Wargaming, Xapads, Hypercentage, Kismia, Mobavenue, GroupM, Zorka.Mobi, Appalgo, Mobligent. У компании также налажены связи с более 300 тыс. партнеров, что ускоряет рост бизнеса. Только за последний год Affise стал обладателем 14 различных наград, в том числе в трех категориях по версии G2 Crowd: управление партнерами, маркетинговая аналитика и цифровая аналитика.

Дмитрий Зотов, технический директор и соучредитель Affise: «Рынок переходит от традиционных к новым маркетинговым каналам (инфлюенс-маркетинг, коммуникация бренд-бренд и другие). Стремительный рост электронной коммерции в 2020 г. стимулируют мелких и средних рекламодателей запускать свои собственные партнерские программы. Эта тенденция вызывает спрос на технологические решения, которые позволяют запускать партнерские программы, управлять ими с нуля и добиваться роста. Таким образом, этот раунд финансирования позволит нам выполнить миссию Affise по предоставлению маркетологам инструментов, необходимых для достижения успеха в принятии точных стратегических решений. Это, несомненно, будет стимулировать инновации и прозрачность во всей отрасли».

Артем Инютин, соучредитель и руководитель отдела инвестиций TMT Investments: «Раунд финансирования поможет команде сосредоточиться на географической экспансии в регионах, где растет реклама, партнерский маркетинг и экономика в целом, а именно в Штатах и странах Азии. С такой отличной командой и продуктом мы верим в успех».

Компания Affise основана в 2016 г. и насчитывает более 120 профессионалов по всему миру.

Индустрия партнерского маркетинга растет год от года, есть основания ожидать, что объем этого рынка в 2021 г. достигнет $1,2 млрд. Affise планирует использовать привлеченные средства для расширения своей продуктовой линейки, предоставляя маркетологам единую платформу для автоматизации и масштабирования партнерских отношений. Успешно выйдя в 2019 г. на китайский рынок, Affise планирует расширить свое присутствие и в других регионах: в Северной Америке, Латинской Америке и ЮВА, а также укрепить свое лидерство в Европе, Израиле и Индии.

Это является 70 сделкой венчурного фонда TMT Investments, учредителями которого являются основатели РБК – Герман Каплун, Артем Инютин, Александр Моргульчик.