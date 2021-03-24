Ntechlab признана «единорогом» в области компьютерного зрения

Ntechlab, технологический партнер госкорпорации «Ростех», подтвердила статус одного из мировых лидеров в области компьютерного зрения, войдя в список «единорогов» по оценке международного аналитического агентства Tracxn. Общий объем инвестиций в Ntechlab, по оценке Tracxn, составил более $17 млн. Всего в список включено 19 компаний. Ntechlab стала единственной российской компанией из включенных в него.

Tracxn – международное аналитическое агентство и информационная платформа, объединяющая данные о стартапах со всего мира. В базу Tracxn включены более 10 млн компаний. Официальными партнерами агентства являются Google, Citigroup и Samsung. Головной офис агентства расположен в Пало-Алто, Калифорния, США.

23 марта 2021 г. Traxcn представила список «единорогов» в сфере компьютерного зрения, включающий в себя компании, отобранные по комбинации нескольких параметров – размеру рынка, на котором присутствует компания, привлеченных инвестиций от крупных инвесторов, технологическому превосходству продукта и перспективам будущего роста. В список вошли компании из Китая, США, Израиля, Великобритании, Австрии, Канады и Новой Зеландии. Единственной российской компанией из включенных в список стала Ntechlab. Ntechlab была включена в категорию Minicorns – быстрорастущих компаний, которые в долгосрочной перспективе могут достичь капитализации в $1 млрд и более.

«Ntechlab стремительно развивается – только за последний год мы выросли вдвое, как по годовому доходу компании, так и по количеству сотрудников. В настоящее время мы наблюдаем стремительно возрастающую потребность в продуктах в сфере компьютерного зрения в крупнейших мегаполисах мира, который подстегнула пандемия. Мы планируем продолжить рост экспоненциальными темпами, и высокая оценка со стороны престижного международного агентства подтверждает реалистичность наших планов», – сказал генеральный директор Ntechlab Андрей Теленков.

По оценке Tracxn, компьютерное зрение, включающее в себя распознавание образов для нужд в сферах безопасности, ритейла и работы с приложениями на смартфонах – один из наиболее привлекательных секторов для инвестиций. Общий объем финансирования в этом секторе составил $8,2 млрд. – причем более половины этой суммы было проинвестировано в течение последних трех лет (2018-2020 гг.).