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Продукты «Ред софт» внедрены в учебный процесс ДГУНХ

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«Ред софт» и Дагестанский государственный университет народного хозяйства (ДГУНХ) заключили соглашение о сотрудничестве в области науки и развития инновационной деятельности. В учебном заведении установили отечественную операционную систему «Ред ОС» и СУБД «Ред база данных» в целях обучения студентов факультета «Информационные технологии и управление».

Будущие специалисты в области информационной безопасности будут изучать в течение семестра дисциплины «Безопасность операционных систем» и «Архитектура операционных систем» на «Ред ОС», дисциплины «База данных» и «Безопасность систем управления базами данных» - на СУБД «Ред база данных».

«Ред ОС» - российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

СУБД «Ред база данных» - российская СУБД с открытым кодом. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных под №1. СУБД «Ред база данных» обладает сертификатом ФСТЭК России, что удостоверяет ее применение в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно и информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности персональных данных включительно.

«Одной из ключевых задач российского рынка ИТ является подготовка специалистов работе на отечественном программном обеспечении. Для этой работы самой подходящей площадкой являются учебные заведения. «Ред софт» уделяет большое внимание работе с вузами и благодарны руководству ДГУНХ за возможность внести свой вклад в кадровое обеспечение отрасли информационных технологий, а также подстегнуть её развитие в нашей стране», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Основной задачей нашего университета является подготовка специалистов, способных решать профессиональные задачи на высоком уровне и максимально удовлетворяющих потребностям региона. В подготовке специалистов в области информационных технологий и информационной безопасности мы стараемся использовать наиболее востребованные программные продукты отечественного производства, с которыми предстоит работать выпускникам. Сегодня продукты компании «Ред софт» начинают активно внедрять в государственных учреждениях региона и в организациях различных форм собственности, поэтому подготовка специалистов, способных их внедрять и администрировать, является важной составляющей этого процесса. Мы также планируем развивать сотрудничество в области практической подготовки обучающихся и в направлении реализации проектов в рамках выпускных квалификационных работ и научных работ студентов. Работа в этих направлениях способствует успешному трудоустройству выпускников, способствует быстрому вовлечению в производственный процесс, положительно характеризуется со стороны потенциальных работодателей», - отметил Карахан Раджабов, декан факультета «Информационные технологии и управление» ДГУНХ.

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