Концерн «Автоматика» нарастил выручку от реализации гражданской продукции на 6%

По сравнению с 2019 г. выручка концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» от продаж продукции гражданского назначения возросла на 6% (более 65% от выручки холдинга). Помимо плановых проектов, в 2020 г. концерн сфокусировался на разработке инновационных решений, предназначенных для повышения безопасности и комфорта граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В числе новинок – линейка продукции, разработанная предприятиями концерна «Автоматика», в частности дезинфицирующая установка «Экошлюз», предназначенная для оснащения проходных предприятий и общественных мест. В изделии реализованы функции металлодетекторов и установок для дезинфекции, что позволяет оперативно досматривать людей и одновременно проводить их безопасную санобработку. Также Концерн разработал бактерицидный рециркулятор для применения в рабочих помещениях с целью регулярного обеззараживания воздуха. По заявлению представителей концерна, «Экошлюз» и рециркулятор абсолютно безопасны для людей.

Для повышения эффективности работы сотрудников в удаленном режиме концерн «Автоматика» продолжил развивать линейку продукции защищенной видеоконференцсвязи, предоставляющей возможность пользователям (в том числе географически удаленным друг от друга) получать доступ к услугам унифицированных коммуникаций с использованием локальных (LAN) и глобальных (WAN) сетей передачи данных, интернета. При этом пользователи получают возможность видеть и слышать своих собеседников в режиме реального времени, демонстрировать различный контент другим участникам мероприятия, осуществлять обмен информацией.

«Выполняя программу по диверсификации, концерн «Автоматика» успешно участвует в реализации национальных проектов России. Среди ключевых проектов гражданского направления – выполнение опытно-конструкторских работ по разработке комплексов для электронного голосования, поставка СХД «Купол», обеспечивающих исполнение требований Федерального закона от 6 июля 2016 г. №374-ФЗ «Яровой – Озерова», реализация навигационно-криптографических модулей тахографа, фискальных накопителей, а также систем обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам. Мы нацелены на дальнейшее активное продвижение гражданской продукции концерна на высокотехнологичных рынках и обеспечение импортозамещения вычислительной техники в стратегических значимых отраслях», – сказал первый заместитель генерального директора концерна «Автоматика» Андрей Моторко.