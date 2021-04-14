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Lamoda удвоит штат ИТ-специалистов

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В ближайшее время Lamoda откроет около 400 вакансий для ИТ-специалистов, тем самым удвоив штат технических экспертов в компании. Около половины от числа новых сотрудников составят разработчики на Go, также компания будет привлекать Java- и PHP-разработчиков, специалистов по работе с облачными сервисами, логистическими системами и других. Кроме непосредственно дирекции информационных технологий, будут усилены направление данных и аналитики, а также продуктовая команда.

Значительное расширение ИТ-направления связано со стремительным ростом бизнеса компании и ее стратегическими приоритетами. Ключевыми задачами ИТ-команды станут развитие логистических систем, в том числе построение мультискладских операций в связи с открытием второго распределительного центра компании, создание лучшего клиентского сервиса, развитие маркетинговых инструментов, в том числе разработка сервисов для партнеров Lamoda, а также дальнейшая автоматизация внутренних процессов компании.

«Lamoda – это ведущая онлайн-платформой на рынке fashion, и наш уровень сервиса для покупателей и партнеров во многом является уникальным. Чтобы поддерживать тот темп развития, который сегодня показывает Lamoda, мы должны своевременно обновлять наш ИТ-фундамент. Перед техническим блоком компании сегодня стоят большие и амбициозные цели, и мы готовы инвестировать не только в увеличение штата технических специалистов, но и в их дальнейшее профессиональное развитие, чтобы они могли реализовывать яркие проекты и становиться частью успеха Lamoda», – сказал Эмиль Абдулнасыров, управляющий директор по информационным технологиям Lamoda.

Претендовать на вакансии смогут кандидаты из любых городов и стран – компания предлагает возможность удаленной работы.



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