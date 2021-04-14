Спецпроекты

«Сбер» примет участие в разработке европейского регулирования сферы искусственного интеллекта

Бизнес Законодательство

Специальный комитет по искусственному интеллекту (ИИ) Совета Европы запустил на своём сайте общественное обсуждение вопросов будущего регулирования ИИ, чтобы аккумулировать точки зрения самых разных заинтересованных сторон: представителей национальных государственных органов, международных организаций, бизнеса, гражданского общества, академических кругов и технического сообщества. В том числе предлагается определить необходимость дополнительных мер безопасности при разработке новых технологий ИИ.

Рабочую группу по проведению глобальных консультаций спецкомитета по ИИ Совета Европы (CAHAI-COG) возглавляет представитель России — управляющий директор центра регулирования AI Сбербанка Андрей Незнамов. По его словам, проводимые консультации — важная часть формирования европейской политики в области ИИ. При этом принципиально важно обеспечить учёт интересов Российской Федерации, отечественных разработчиков ИИ и экспертов при создании новой архитектуры регулирования.

«Сейчас Совет Европы, проводя опрос по ключевым развилкам регламентации сферы ИИ, предоставил нам возможность внести вклад в определение нашего будущего. Ведь новые технологии — тонкая область, требующая особого внимания. Важно обеспечить антропоцентричность регулирования, безусловную защиту всех прав и свобод человека — и одновременно гарантировать возможность развития для новых технологий, которые могут значительно повысить благосостояние всего человечества», – сказал Андрей Незнамов, управляющий директор центра регулирования AI Сбербанка.

Консультации продлятся до 29 апреля 2021 г. Заполнить опросник можно на английском языке на сайте Совета Европы. В опросе могут принимать участие компании, научные и некоммерческие организации.

Сбербанк как центр компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект» и сторона соглашения с Правительством России о развитии высокотехнологичной отрасли «Искусственный интеллект» активно участвует в реализации национальной стратегии развития ИИ до 2030 г., а также концепции развития регулирования отношений в сфере технологий ИИ и робототехники до 2024 г.

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