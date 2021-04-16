Группа компаний «Таттелеком» представила результаты деятельности за 2020 год

ПАО «Таттелеком» объявляет результаты деятельности Группы компаний в 2020 году согласно аудированной консолидированной отчетности по МСФО.

Консолидированная чистая прибыль группы компаний «Таттелеком» выросла в 2,3 раза – с 810,1 млн рублей в 2019 году до 1 864,6 млн рублей в 2020 году. Прибыль от операционной деятельности увеличилась в 1,9 раза – с 1 268,2 млн рублей до 2 424,2 млн рублей.

Консолидированная выручка ПАО «Таттелеком» за 2020 год по МСФО составила 9 801,5 млн рублей, это на 2,6 % выше показателя за 2019 год (9 554,5 млн рублей). Основной прирост обеспечили доходы по услугам ШПД, мобильной связи и кабельного и IP-телевидения. В сегменте ШПД доходы выросли на 3,2 % – с 3 670,6 млн рублей до 3 788,9 млн рублей, в сегменте мобильной связи выручка увеличилась на 20,3 % – с 1 100,6 млн рублей до 1 324,2 млн рублей, по услугам кабельного и IP-телевидения – на 6,6 % – с 858,9 млн рублей до 915,4 млн рублей. При этом доля выручки от мобильной связи в консолидированной выручке в 2020 году составила 13,5 % (в 2019 году – 11,5 %).

Выручка по услугам для физических лиц увеличилась на 0,8 % - с 5 216 млн рублей до 5 255,6 млн рублей, выручка по услугам для организаций выросла на 4,8 % - с 4 338,5 млн рублей до 4 545,8 млн рублей.

Значение EBITDA за 2020 год составило 3 744,9 млн рублей, что на 28,9 % выше показателя за 2019 год (2 906,4 млн рублей). Рентабельность EBITDA Margin составила 38,2 % при 30,4 % годом ранее. Показатель OIBDA вырос с 2 867,9 млн рублей до 3 759,6 млн рублей, или на 31,1 %.

ПАО «Таттелеком» в прошлом году досрочно погасило всю задолженность по банковским кредитам, указанная ситуация характерна для всей группы компаний. Остатки денежных средств Группы компаний на банковских счетах за год увеличились за год с 1 011 650 рублей до 1 168 900 рублей, или на 15,5 %.

В прошлом году группа компаний «Таттелеком» продолжала работу по развитию сетей связи в Республике Татарстан, не снижая своей инвестиционной активности. В частности, построены собственными силами более 1 000 км волоконно-оптических линий связи, что является самым высоким показателем за последние десять лет, установлено и модернизировано более двухсот базовых станций сотовой связи. При этом, в результате проведенной реформы системы закупок, достигается существенная экономия при закупках оборудования, некоторых видов работ и услуг.