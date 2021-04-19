НИТУ «МИСиС» и фонд «Вклад в будущее» запустили проект по обучению ИИ в школах России

НИТУ «МИСиС» и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» в рамках Академии искусственного интеллекта для школьников запустили пилотный проект в области искусственного интеллекта в 10 школах России. Его цель – подготовка педагогов в сфере ИИ с целью открытия 1 сентября 2021 г. профильных классов в школах-участниках проекта.

«Обучение основам искусственного интеллекта» – проект, запущенный НИТУ «МИСиС» и благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» в рамках соглашения со Сбербанком в марте 2021 г. в 10 российских школах Москвы, Пензы, Самары, Севастополя. Около 30 педагогов пройдут обучение по специально разработанной программе повышения квалификации в области искусственного интеллекта. Ее цель – подготовка учителей в области ИИ.

«В рамках «Академии искусственного интеллекта» «Сбера» – одного из ключевых стратегических партнеров НИТУ «МИСиС» – мы запустили совместный пилотный проект для педагогов. Экспертами ведущей технологической компании России и университета разработана программа повышения квалификации для учителей информатики, позволяющая сформировать целостное представление об ИИ, его теоретических основах и направлениях, овладеть методикой преподавания. Подготовка педагогов станет первым шагом в открытии профильных классов или кружков, которое запланировано на сентябрь 2021 г.», – сказала ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.

Профильные классы по искусственному интеллекту для старшеклассников, начиная с 8 класса, откроются с 1 сентября 2021 г. Это будут дополнительные занятия, формат которых будет определяться каждой школой самостоятельно, интегрированные в основную образовательную программу, для школьников, которые видят свое профессиональное будущее в самых разных отраслях, где сегодня применяется ИИ: ИТ, медицине, финансах, промышленности, сельском хозяйстве, игровой индустрии и др. Занятия будут проходить как в школах, так и в аудиториях, и лабораториях НИТУ «МИСиС».

«Для успешной реализации стратегических целей по развитию искусственного интеллекта в России необходимо, чтобы анализ данных и машинное обучение стали элементом массового образования в школе. Это, в свою очередь, требует не просто обновления и развития школьного курса информатики, а более глубокого, «сквозного» внедрения практик обучения цифровым навыкам в школьный образовательный процесс. Наш совместный проект с НИТУ «МИСиС» – это, без сомнения, значимый вклад в достижение этой задачи», – отметил исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец.

Программа повышения квалификации для учителей информатики разработана специалистами Института информационных технологий и компьютерных наук НИТУ «МИСиС» на базе курсов проекта «Академия искусственного интеллекта для школьников» благотворительного Фонда «Вклад в будущее». Обучение будет проходить с применением дистанционных технологий на университетской платформе Canvas. По итогам тестирования педагоги получат удостоверение повышения квалификации установленного образца.