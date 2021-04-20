Digital health стартап Feel привлек $6,2 миллиона

Венчурный фонд TMT Investments инвестировал в стартап digital health Feel. Лид-инвестором выступил фонд Fuel Ventures, также в раунде приняли участие Ричард Лонгхерст (основатель Lovehoney.com) и Игорь Рябенький (основатель и управляющий партнер AltaIR Capital) и другие инвесторы. Сумма раунда составила $6,2 млн.

Feel - это стартап в области биологических добавок, который в аккредитованных UKAS лабораториях, изготавливает клинически одобренные пищевые добавки и предлагает продукт потребителю по подписке. Feel - эко-бренд, в товарах которого отсутствуют ингредиенты животного происхождения, а упаковка изготовлена без применения пластика.

Feel работает в сегменте D2C, чтобы избежать розничных наценок. Такой подход вызвал значительный интерес у потребителя и за год число подписчиков превысило 21 тыс.

Борис Ходакель, генеральный директор и основатель Feel, сказал: «Мы благодарны за поддержку нашим инвесторам. Привлеченные средства помогут вывести Feel на новый уровень и воплотить в жизнь наши амбициозные планы роста. Мы считаем, что наша ориентация на использование ингредиентов только самого высокого качества, а также на рецептуру премиум-класса, созданную ведущими экспертами в области питания, по доступной цене, делает Feel уникальным в области мультивитаминов».

В последнее время мировой рынок БАД стал стремительно расти: болеть немодно, неразумно и невыгодно. В 2019 г. объем рынка оценивался в $123 млрд и, согласно отчету Grand View Research Inc., прогнозируется, что мировой рынок БАД к 2024 г. достигнет $278 млрд и покажет среднегодовой рост на уровне 9,6%.

Марк Пирсон, управляющий партнер Fuel Ventures, сказал: «Мы рады поддержать Feel как глобальный бренд, который стремится к благополучию и здоровью каждого. Рост и расширение продуктовой линейки Feel представляет собой действительно захватывающее этап для Feel, и мы поддерживаем их, чтобы они стали серьезным прорывом на рынке добавок для здоровья».

Артем Инютин, соучредитель и руководитель отдела инвестиций TMT Investments, отметил: «Команда Feel создала прекрасный продукт, отвечающий всем требованиям ЗОЖ и экологии. Мы рады работать с этим проектом и верим, что новый раунд поможет компании не только значительно расширить продуктовую линейку, но и продолжить агрессивный рост на рынке».

Привычки потребителя в отношении пищевых добавок меняются очень быстро, поэтому привлеченные средства, полученные в ходе этого раунда финансирования, будут использованы для разработки новых продуктов, выхода на новые регионы и усиления маркетинговых кампаний.