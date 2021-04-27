«Эдит про» займется развитием системы учета передачи электроэнергии для компании «Россети Кубань»

«Эдит про» выиграла открытый конкурс компании «Россети Кубань» на оказание услуг по развитию автоматизированной системы учета транспорта электроэнергии на базе программного обеспечения «1С». В ходе проекта в текущей системе «1С: Энергетика» будут реализованы функции интеллектуального учета.

«Россети Кубань» обеспечивает электроснабжение потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея – это 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. В состав «Россети Кубань» входят 11 электросетевых филиалов, а общая протяженность линий электропередачи составляет более 92 км.

В 2020 г. компания начала реализацию проекта автоматизации учета электроэнергии, который проводится в рамках концепции ГК «Россети» «Цифровая трансформация 2030». Первым этапом перехода к интеллектуальному учету энергоресурсов стала установка «умных» счетчиков. Они позволяют компании дистанционно управлять данными об электроэнергии: передавать текущие показания, подавать сигналы об аварии в сети или о несанкционированном вмешательстве. Уже к началу 2021 г. в зоне ответственности ПАО «Россети Кубань» было введено в эксплуатацию более 280 тыс. таких устройств.

Для более эффективного управления интеллектуальным учетом электроэнергии было решено модернизировать систему «1С: Энергетика». В ней компания исторически ведет учет сетевого оборудования и передачи электроэнергии, хранит всю нормативно-справочную информацию по абонентам, точкам учета и приборам, а также управляет взаиморасчетами за транзит и с энергосетевыми компаниями.

Открытый конкурс на развитие информационной системы выиграла группа компаний «Эдит про», специализирующаяся на внедрении и поддержке ERP-систем для предприятий энергетического комплекса на базе решений «1С». Компания с 2018 г. занимается сопровождением и модернизацией системы учета транспорта электроэнергии «Россети Кубань».

В рамках проекта ГК «Эдит про» наладит обмен данными между интеллектуальными счетчиками и системой учета транспорта электроэнергии на базе «1С», а также настроит интеграцию с сервисами взаимодействия с потребителями. Благодаря этому энергетическая компания сможет сделать процесс сбора показаний с приборов и формирования счетов более прозрачными, повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, а также сократить коммерческие потери энергоресурсов.

«Установка интеллектуальных счетчиков электроэнергии – один из важнейших этапов перехода отечественных компаний на "умные" сети энергоснабжения или smart grid. В перспективе модернизация электросетевого комплекса позволит повысить надежность передачи электроэнергии, обеспечить ее качество, причем вне зависимости от источника, а также стабильность работы сети», – сказал Дмитрий Кичко, генеральный директор ГК «Эдит про».

Общее количество пользователей системы на сегодняшний день составляет более 500 человек.