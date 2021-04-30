«Аквариус» удвоила выручку по итогам 2020 года

Выручка группы компаний «Аквариус» по итогам 2020 г. составила 22,80 млрд руб. с НДС. Это на 113,6% больше показателей 2019 г., когда группа компаний выручила 10,67 млрд руб. с НДС.



В 2020 г. компания «Аквариус» — российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений — увеличила производственные мощности с 400 тыс. до 800 тыс. устройств в год за счет введения в эксплуатацию новых цехов с современным ленточным конвейером и высокоскоростными линиями поверхностного и штыревого монтажа. Ранее «Аквариус» уже изготавливала на заводе в Шуе ряд системных плат для своей продукции, модули памяти, специализированные контроллеры, модули доверенной загрузки. Модернизация производства позволила компании осуществлять монтаж большинства системных плат (в том числе серверных) на своем предприятии, а также удвоить объемы производства.

В 2020 г. компания произвела более 17 тыс. серверов, 94% которых — собственной разработки. Количество произведенных персональных компьютеров составило 143 тыс. единиц, что на 47% больше показателей предыдущего года. По оценкам «Аквариус», доля компании на российском рынке ПК составила 2,43%, на рынке серверов — 12%.

«2020 г. принес беспрецедентные вызовы для всей индустрии, компании по всему миру были вынуждены перестраивать логистику, искать новые способы организации рабочих процессов, менять планы и искать новые рынки сбыта, — сказал президент группы компаний «Аквариус» Владимир Степанов. — Наши финансовые результаты показали, что мы выбрали верную стратегию: у нас были обширные планы по расширению производства, и мы реализовали их в полном объеме несмотря на пандемию COVID-19 и ряд других неблагоприятных факторов. Мы удвоили штат инженеров, разрабатывающих системные платы, программное обеспечение и устройства, в том числе с использованием отечественных процессоров «Эльбрус» и «Байкал». Таким образом, компания заложила фундамент для роста в будущем, и я уверен, что и в текущем году и в следующих мы продолжим расти быстрее рынка».

Самый существенный вклад в рост выручки «Аквариус» в 2020 г. был достигнут за счет выполнения крупных госконтрактов, включая производство 256 тыс. планшетных компьютеров для «Ростелекома» — партнера Росстата при Всероссийской переписи населения 2020-2021. Компания по результатам 2020 г. стала безусловным лидером по производству отечественных планшетов. Также в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» компания «Аквариус» обеспечила производство более 33 тыс. компьютеров для региональных органов здравоохранения и поставила более 13 тыс. единиц компьютерной техники в рамках госзакупок, связанных с национальным проектом «Образование».

«Аквариус» рассчитывает на дальнейший рост заказов от крупных российских корпораций и госкомпаний — в частности, в рамках реализации программы перевода объектов критической информационной инфраструктуры на российское оборудование. Согласно планам Минцифры России, к 2024 г. компании и структуры, относящиеся к этой категории, — в том числе нефтегазовый сектор, энергетика и крупные банки — должны начать пользоваться компьютерами российского производства (за исключением случаев, когда иностранную технику невозможно заменить отечественным аналогом). За отчетный период компанией «Аквариус» получены заключения Минпромторга России более чем на 10 единиц фирменной продукции, включая материнские платы собственной разработки, серверы, ноутбуки, планшеты, графические станции и другую продукцию. Все эти устройства одобрены для использования на объектах критической информационной инфраструктуры.