Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи техники для кухни и дома в I квартале 2021 года вернулись к уровню 2014 года

Группа «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала продолжающийся рост спроса на крупную бытовую технику в России в I квартале 2021 г. Продажи холодильников, стиральных машин и другой крупной бытовой техники на российском рынке в январе-марте 2021 г. составили 3,3 млн штук, впервые превысив показатели докризисного I квартала 2014 г. В среднем каждая третья единица техники для дома и кухни была приобретена в «М.Видео» или «Эльдорадо», в ценовых категориях выше среднего – каждая вторая. Самый популярный у россиян «домашний помощник» – стиральная машина, самый востребованный бренд – LG.

Спрос на холодильники, морозильные камеры, стиральные и посудомоечные машины, вытяжки, духовые шкафы, плиты и встраиваемые варочные поверхности как в натуральном, так и в денежном выражении рос весь 2020 г. в связи с тем, что люди стали больше времени проводить дома, и продолжается в 2021 г. Покупки техники для дома и кухни в I квартале 2021 г. выросли на 10% в штуках до 3,3 млн устройств и на 18% в денежном выражении, до 76,3 млрд руб. Основные категории крупной бытовой техники по итогам января-марта 2021 г. продемонстрировали двухзначную позитивную динамику даже на фоне ажиотажного спроса в марте 2020 г. на фоне ослабления курса рубля.

Самыми востребованным у россиян по количеству проданных единиц остаются стиральные машины (в I квартале 2021 г. купили 900 тыс. штук), которые заняли 27% от совокупных штучных продаж крупной бытовой техники (в топ-3 популярных брендов вошли LG, Samsung и Indesit). Порядка 21% пришлось на холодильники, при этом данная категория является наиболее крупным сегментом по выручке – около 22 млрд руб. (в тройке ведущих производителей оказались LG, Haier и Samsung). В количественном выражении порядка 12% составили продажи встраиваемых варочных панелей. По 10% в штуках заняли духовые шкафы и вытяжки.

Коммерческий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев сказал: «Во время пандемии COVID-19 россияне стали чаще обновлять домашнюю технику и одним из трендов стал рост покупок товаров в высоких ценовых сегментах. На повышенной динамике крупной бытовой техники сказываются и приобретённые за последний год привычки, когда, например, потребители покупают продукты питания на более долгий срок, а еду и кофе преимущественно готовят дома. Другими факторами, влияющими на увеличение популярности бытовой техники, можно назвать рост ипотечного кредитования и перераспределение расходов. «М.Видео-Эльдорадо» продолжает укреплять лидерские позиции и продаёт в среднем каждый третий крупногабаритный товар для дома и кухни, в сегментах выше среднего на «М.Видео-Эльдорадо» приходится больше половины рыночных продаж».

В сегментах кухонной техники продолжает увеличиваться популярность встраиваемых моделей. Так, наиболее высокие темпы роста по сравнению с прошлым годом в денежном выражении продемонстрировали встраиваемые посудомоечные машины (+28%), встраиваемые холодильники (+26%) и встраиваемые варочные панели (+24%).

На российском рынке также отмечается рост продаж малой бытовой техники для приготовления еды и уборки, где наибольшим спросом в денежном выражении пользовались роботы-пылесосы (x2,2), вертикальные пылесосы (+50%), кофемашины (+26%), кухонные машины (+26%), микроволновые печи (+23%), блендеры (+21%).

Потребители стали больше инвестировать в функциональные решения, которые помогут эффективнее решать повседневные бытовые задачи, сделают жизнь удобнее и «впишутся» в интерьер. Так, в большинстве категорий на средний и выше среднего ценовые сегменты пришлось порядка половины продаж в денежном выражении.