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Акционеры «М.видео-Эльдорадо» утвердили дивиденды в размере 38 рублей на одну акцию

Бизнес Финансовые результаты Ритейл Розница Техника

«М.видео» (группа «М.видео-Эльдорадо») сообщила о том, что годовое общее собрание акционеров (ГОСА) компании утвердило выплату дивидендов в размере 38 руб. на одну обыкновенную акцию «М.видео» общим размером 6831192626 руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 18 мая 2021 г.

С учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по итогам работы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г., в размере 5,4 млрд руб. или 30 руб. на одну обыкновенную акцию «М.видео» общая сумма дивидендных выплат группы «М.видео-Эльдорадо» по итогам работы в 2020 г. составит 12,2 млрд руб. (68 руб. на одну обыкновенную акцию), что соответствует 100% показателя скорректированной чистой прибыли компании по МСФО (IAS 17) за 2020 г.

Утвержденные дивидендные выплаты полностью отвечают ключевым положениям дивидендной политики группы, принятой в феврале 2021 г. Согласно её условиям «М.видео-Эльдорадо» планирует направлять на дивиденды не менее 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО (IAS 17) и осуществлять дивидендные выплаты два раза в год. Являясь одним из элементов новой стратегии роста компании, дивидендная политика отражает усиление финансовых результатов группы и дополняет долгосрочные цели по росту компании. Политика полностью учитывает структуру капитала компании и её потребности в капитальных затратах, включая все новые стратегические инициативы и дальнейшую цифровую трансформацию.

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