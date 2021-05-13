Исследование: каждая третья компания в России из рейтинга Forbes работает на «Битрикс24»

Аналитический центр «Битрикс24» провел исследование, согласно результатам которого 33 организации из списка сотни крупнейших частных компаний России по версии Forbes используют в своей работе on-premise версию ИТ-продукта.

В пуле топ-100 крупнейших компаний, использующих активную лицензию на ПО, представлены 12 отраслей экономики: нефть и газ, уголь, цветная и черная металлургия, химпром, нефтехимия, торговля, машиностроение, телекоммуникации, электроэнергетика, недвижимость, транспорт, агропром.

В числе пользователей on-premise версии «Битрикс24», разработанного компанией «1С-Битрикс», такие компании как DNS, «Ренессанс страхование», «Татнефть», «Трубная металлургическая компания».

Артем Рябинков, директор enterprise-направления «Битрикс24», сказал: «Пандемия COVID-19 и стрессовое состояние экономики только подчеркнули преимущества компаний с сильным уровнем цифровизации перед своими конкурентами — когда любой сотрудник имеет доступ к сервисам корпорации в цифровом виде и в одном окне. Практически любая крупная организация сегодня обязательно интегрирует в свою работу такие продукты как интранет, цифровое рабочее место сотрудника (Digital Workplace), HR-сервисы, проектный офис, CRM, чаты и мессенджеры, видеозвонки, базу знаний. И обязательно дублирует их в мобильном формате — для работы со смартфонов и планшетов. В условиях удаленной и гибридной работы именно эти инструменты обеспечивают бесперебойную работу большой корпорации в 2021 г.».