ФРИИ и Sistema Smarttech инвестировали в сервис подписки на авто The Mashina $800 тысяч

ФРИИ и Sistema Smarttech инвестировали в сервис подписки на авто The Mashina $800 тыс. ФРИИ выступил лид-инвестором сделки, проинвестировав в стартап $500 тыс. Для Sistema Smartteсh, венчурного фонда АФК «Система», сделка в The Mashina стала второй по счету; фонд проинвестировал в компанию $300 тыс.

Привлеченные инвестиции команда стартапа направит на рост и масштабирование сервиса на российском рынке. Оценка и размер приобретенных долей инвесторов не раскрываются.

The Mashina — технологичная платформа авто по подписке. Стартап позволяет без залога и первых взносов пользоваться новым авто с полностью включенным обслуживанием с помощью приложения.

The Mashina помогает автолюбителю решать все вопросы, возникающие с транспортным средством, на всем протяжении его использования. В ежемесячный платеж, который начинается от 19 тыс. руб., в зависимости от марки и модели автомобиля, входит техобслуживание, мойка, транспортный налог, эвакуации при аварии, шиномонтаж и хранение резины, водитель-консьерж, помощь на дороге и страховка (КАСКО и ОСАГО). Компания также тестирует сервис мобильной заправки, автомобиль будет заправляться партнерами и сотрудниками сервиса без участия водителя.

Стартап предлагает полностью бесшовный вариант владения авто, без поездок к дилеру, без взаимодействия с банками или страховыми. Все комплектации машин фиксированные и подобраны с учетом предпочтений целевой аудитории — это машины топовых и околотоповых комплектаций с самыми популярными опциями.

The Mashina работает напрямую с производителями автомобилей, с момента выбора машины в приложении до момента доставки ее прямо к пользователю обычно проходит 1-3 рабочих дня.

В постоянно пополняемом каталоге более 20 марок немецких и японских производителей, от автомобилей эконом-класса до ультра-премиум. К концу года в каталоге будет более 50 моделей новых машин.

Григорий Дудаш, сооснователь компании и СЕО, сказал: «Люди склонны недооценивать свои траты на автомобиль и не учитывают полной стоимости владения, которая складывается из сотен факторов: стоимость денег, амортизация с каждым километром, огромный рост цен на новые авто (что ломает схему “продал старую, добавил немного и купил новую”), непредвиденные расходы на ТО, замена расходников, удорожание самого обслуживания с возрастом и пробегом, мелкие траты на мойку и многое другое. И это все — не учитывая стоимости собственного труда владельца. The Mashina предлагает качественно иной подход — превращение машины из безусловного пассива в гибкий инструмент персональной мобильности для себя и своих близких. Фактически, это идеальное среднее между покупкой машины в кредит или за наличные, каршерингом и краткосрочной арендой. Мы собрали все плюсы и убрали все минусы разных форматов, оставив только то, что действительно нужно современному жителю города, экономя его бюджет.»

Первые автомобили The Mashina начала выдавать в Москве в декабре 2020 г. В мае сервис полноценно запустится в Санкт-Петербурге, в течение этого года автомобили будут доступны в Сочи, Екатеринбурге и Казани. Сервисом уже пользуются несколько сотен водителей.

Вадим Казинец, инвестиционный менеджер ФРИИ, сказал: «Мы видим большой потенциал в команде и продукте. Рынок подписки на автомобили в мире уже принес $3,6 млрд выручки в 2019 г. А к 2027 г. рынок вырастет до $12 млрд при ежегодном темпе прироста 23%. В России этот рынок только формируется, как и модель потребления сервисов по подписке. Однако The Mashina может кардинально поменять привычки российских автолюбителей и скорректировать тренды развития рынка, став его лидером. Команда обладает уникальной экспертизой и глубоким пониманием специфики индустрии. Сервисы автомобилей по подписке растут по всему миру и на растущих рынках широко представлены. Европейские компании, работающие в этом сегменте — Drover (Великобритания) и Cluna (Германия) поглощены стратегами с высокой рыночной оценкой».

Ксения Шойгу, управляющий партнер фонда Sistema Smarttech, отметила: «В мире, где будет править шеринговая экономика, основанная на максимально эффективном разделении ресурсов и средств, это направление одно из самых интересных. Помимо этого, для нас принципиально важен пользовательский опыт. Уверена, большинство водителей предпочли бы иметь возможность в несколько кликов получать новый авто, не думая в дальнейшем обо всех сложностях, возникающих при владении машиной. Кроме того, подобные сервисы позволяют клиентам оказываться за рулём абсолютно разных автомобилей, которые всякий раз могут дать им новые эмоции от вождения».

Стартап The Mashina основан летом 2020 г. Основатели компании — Григорий Дудаш и Евгений Кладов. Григорий Дудаш — сооснователь компании Skillaz, впоследствии приобретенной Headhunter, вывел на рынок автоконсьерж Alfred и сервис авто по подписке Willz. Евгений Кладов — cооснователь сервиса по подписке авто Willz с 15-летним стажем работы в лизинге. В сентябре 2020 г. компания привлекла $200 тыс. от венчурного фонда Digital Disrupt, основанного бывшими руководителями ДИТ Москвы.