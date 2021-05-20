«Работа.ру» поможет выбрать курсы для обучения востребованным профессиям и повышения квалификации

Сервис «Работа.ру» добавил список полезных курсов для обучения перспективным специальностям в разделе «Профессии».

В недавнем исследовании, проведенном сервисом, выяснилось, что почти половина жителей России (47%) считает, что курсы дополнительного образования важны для построения успешной карьеры. При этом высокую значимость высшего образования для карьеры указали 42% опрошенных.

Теперь на сервисе «Работа.ру» найти подходящие онлайн-университеты и учебные программы может специалист любого уровня — от новичка до профессионала. Все курсы на страницах профессий делятся на три уровня по целям обучения: «Для старта», «Для развития» и «Для повышения». О каждом из предложенных курсов обучения также указана общая информация: формат обучения, уровень подготовки учащегося и длительность обучения. Например, обучение профессии тестировщика с нуля займет всего от 6 до 12 месяцев, а средняя зарплата такого специалиста в России составляет 80 тыс. руб., а зарплата опытных специалистов может достигать в среднем 238 тыс. руб. в месяц.

Также совсем скоро на «Нетологии» стартует совместный с сервисом «Работа.ру» образовательный курс «HR-аналитика и автоматизация» для HR-менеджеров. Одним из преподавателей выступит Елена Артемьева, директор по аналитике сервиса «Работа.ру», а продлится курс 4 месяца. В среднем HR-аналитик может зарабатывать от 80 тыс. руб. в месяц.

«Непрерывное обучение сотрудников — это не только уже устоявшийся тренд на рынке труда, но и самый эффективный двигатель карьеры. Мы создали новый раздел “Профессии” не только для того, чтобы пользователи смогли изучить перспективные специальности и найти профессию мечты, но и для того, чтобы они могли спланировать свое дальнейшее профессиональное развитие. Информация о доступных курсах для обучения с нуля и повышения квалификации поможет соискателям собрать более полную картину об интересующей профессии и подскажет новичкам, с чего начать карьерный путь», — сказал Алексей Захаров, директор по продукту сервиса «Работа.ру».