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Художник Илья Блинов (Slak) расписал дата-центр REG.RU

Художник Илья Блинов (Slak) расписал дата-центр REG.RU абстрактной геометрической граффити-композицией. Яркая работа отражает контекст и атмосферу места. В перспективе увидеть её смогут клиенты REG.RU и посетители экскурсий в дата-центре.

В 2020 году REG.RU запустил в эксплуатацию свой первый дата-центр на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва». На завершающих этапах отделочных работ было принято решение украсить пространство современным искусством. Реализацию проекта доверили известному художнику Илье Блинову (Slak), участнику творческой группы Aesthetics.

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«В этом проекте я через свой абстрактный язык выразил эстетику дата-центра — его стерильность, организацию, доведенную до идеала. Я в своем рисунке как раз и попытался показать все эти кабели, провода, чистоту и перфекционизм. Отразил свои впечатления от дата-центра технически, через отточенность рисунка. Здесь много острых углов и геометрии, что совпадает с моим характером, любовью к минимализму», — рассказывает Илья Блинов, художник.

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«Стрит-арт и граффити уже давно перекочевали в стены музеев и комфортно чувствуют себя в интерьерах. Этот жанр подразумевает драйв, дерзость, энергию, что перекликается с духом REG.RU. Илья Блинов умело трансформировал искусство улиц в интерьерную роспись», — комментирует Екатерина Царькова, директор по коммуникациям хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

Это не первый арт-проект REG.RU. В прошлом году в клиентском офисе появилась небольшая галерея работ современных художников: Вовы Перкина, Сережи Фили, Николая Николаева (n888k).

«Сегодня современное искусство интегрировано в офисы и пространства многих компаний по всему миру. Оно способно не просто украшать пространство, создавать особую обстановку, но и передавать культурный код бренда, его ДНК. Кроме того, в креативном и оригинальном пространстве больше шансов остаться заряженным, чем в рутинной обстановке. Надеемся, что впечатления от работы художника в дальнейшем смогут разделить наши клиенты и посетители экскурсий в дата-центре», — отмечает Екатерина Царькова.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. Сегодня обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, https://t.me/regru, https://twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.

Дмитрий Степанов

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